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Помічниця Трампа у смарагдовій сукні продемонструвала струнку фігуру
Наталі Гарп обрала для перельоту елегантне вбрання.
Помічниця Білого дому Наталі Гарп потрапила під приціл папараці, коли вона прямувала на посадку в літак Air Force One перед вильотом з об’єднаної бази Ендрюс у штаті Меріленд.
Цього разу білявка одягла ефектну максісукню насиченого смарагдового кольору. Вбрання без рукавів мало драповану горловину та обтислий силует, який підкреслив її струнку фігуру.
Драпування також було на талії і стегнах. Воно сходилося у декоративний вузол збоку, від якого тканина спадала м’якими складками донизу. Сукня також мала трішки розкльошений поділ.
Лук Гарп доповнила бежевими шкіряними гостроносими туфлями на високих шпильках. У руці вона несла велику чорну сумку з довгими ручками і золотистою фурнітурою.
З прикрас помічниця Білого дому обрала лаконічні перлинні сережки-пусети. Біляве волосся вона зібрала в елегантний низький пучок, а в макіяжі зробила акцент на чорних стрілках.
Нагадаємо, минулого разу Наталі Гарп привернула увагу яскравим аутфітом у рожевій короткій сукні.