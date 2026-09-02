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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
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126
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1 хв

Помічниця Трампа у смарагдовій сукні продемонструвала струнку фігуру

Наталі Гарп обрала для перельоту елегантне вбрання.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
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Наталі Гарп

Наталі Гарп / © Associated Press

Помічниця Білого дому Наталі Гарп потрапила під приціл папараці, коли вона прямувала на посадку в літак Air Force One перед вильотом з об’єднаної бази Ендрюс у штаті Меріленд.

Наталі Гарп / © Associated Press

Наталі Гарп / © Associated Press

Цього разу білявка одягла ефектну максісукню насиченого смарагдового кольору. Вбрання без рукавів мало драповану горловину та обтислий силует, який підкреслив її струнку фігуру.

Наталі Гарп / © Associated Press

Наталі Гарп / © Associated Press

Драпування також було на талії і стегнах. Воно сходилося у декоративний вузол збоку, від якого тканина спадала м’якими складками донизу. Сукня також мала трішки розкльошений поділ.

Наталі Гарп / © Associated Press

Наталі Гарп / © Associated Press

Лук Гарп доповнила бежевими шкіряними гостроносими туфлями на високих шпильках. У руці вона несла велику чорну сумку з довгими ручками і золотистою фурнітурою.

Наталі Гарп / © Associated Press

Наталі Гарп / © Associated Press

З прикрас помічниця Білого дому обрала лаконічні перлинні сережки-пусети. Біляве волосся вона зібрала в елегантний низький пучок, а в макіяжі зробила акцент на чорних стрілках.

Наталі Гарп / © Associated Press

Наталі Гарп / © Associated Press

Нагадаємо, минулого разу Наталі Гарп привернула увагу яскравим аутфітом у рожевій короткій сукні.

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