У прозорому мереживному топі та бермудах: Сідні Свіні в пікантному луку привернула увагу у Венеції

Сідні Свіні / © Getty Images

Реклама

Сідні Свіні зазнімкували після її прибуття до Венеції на 83-й міжнародний кінофестиваль.

Акторка привертала увагу всіх довкола своїм образом з пікантним акцентом. На ній був провокаційний романтичний топ із прозорого мережива, прикрашеного ніжним квітковим візерунком. Він мав відкриті плечі й боки, а широкі мереживні смуги перехрещувалися на грудях і переходили у високий драпований комір.

Реклама

Сідні Свіні / © Getty Images

Топ Сідні поєднала з бежевими бермудами вільного крою з защипами та широкими відворотами. Талію прикрашав тканинний пояс з довгими кінцями, зав’язаний у великий вузол.

Реклама

Образ вона доповнила прозорими мюлями на підборах, невеликою прямокутною сумкою до тону з золотою фурнітурою та вузькими сонцезахисними окулярами. З прикрас вона обрала перлинні сережки-пусети і браслет.

Біляве волосся Свіні частково зібрала ззаду, залишивши біля обличчя хвилясті пасма. Вона зробила ніжний макіяж з нюдовою помадою і білий манікюр.

Нагадаємо, Сідні Свіні розсилає букети з трусами.

Новини партнерів