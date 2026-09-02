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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
297
Час на прочитання
1 хв

У прозорому мереживному топі та бермудах: Сідні Свіні в пікантному луку привернула увагу у Венеції

Акторка з’явилася в Італії в ефектному аутфіті, у якому поєднала романтичне мереживо і трендові шорти до колін.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
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Сідні Свіні

Сідні Свіні / © Getty Images

Сідні Свіні зазнімкували після її прибуття до Венеції на 83-й міжнародний кінофестиваль.

Акторка привертала увагу всіх довкола своїм образом з пікантним акцентом. На ній був провокаційний романтичний топ із прозорого мережива, прикрашеного ніжним квітковим візерунком. Він мав відкриті плечі й боки, а широкі мереживні смуги перехрещувалися на грудях і переходили у високий драпований комір.

Сідні Свіні / © Getty Images

Сідні Свіні / © Getty Images

Топ Сідні поєднала з бежевими бермудами вільного крою з защипами та широкими відворотами. Талію прикрашав тканинний пояс з довгими кінцями, зав’язаний у великий вузол.

Образ вона доповнила прозорими мюлями на підборах, невеликою прямокутною сумкою до тону з золотою фурнітурою та вузькими сонцезахисними окулярами. З прикрас вона обрала перлинні сережки-пусети і браслет.

Біляве волосся Свіні частково зібрала ззаду, залишивши біля обличчя хвилясті пасма. Вона зробила ніжний макіяж з нюдовою помадою і білий манікюр.

Нагадаємо, Сідні Свіні розсилає букети з трусами.

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