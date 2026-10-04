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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
27
Час на прочитання
1 хв

Без ліфа і в розстебнутому кафтані з вишивкою: Елізабет Герлі показала пікантні фото

61-річна британська акторка розповіла про улюблену річ, яку бере із собою в кожну відпустку.

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Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
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Елізабет Герлі

Елізабет Герлі / © Instagram Елізабет Герлі

Елізабет Герлі опублікувала в Instagram архівні пікантні світлини з рекламного знімання свого бренду Elizabeth Hurley Beach. Акторка сама позує для промокампаній і демонструє купальники і пляжне вбрання.

Елізабет Герлі / © Instagram Елізабет Герлі

Елізабет Герлі / © Instagram Елізабет Герлі

На цих кадрах Ліз постала у білому бавовняному кафтані з короткими рукавами та невеликим коміром-стійкою. Його прикрашала делікатна вишивка в тон тканини — квіткові мотиви й орнаментальні смуги вздовж застібки. Спереду вбрання мало ряд маленьких обтягнутих тканиною ґудзиків і петель.

Елізабет Герлі / © Instagram Елізабет Герлі

Елізабет Герлі / © Instagram Елізабет Герлі

Герлі залишила кафтан повністю розстебнутим, показавши білі плавки із золотистою фурнітурою збоку. Ліфа на ній не було. Лук вона доповнила довгим золотистим ланцюжком із прозорою круглою підвіскою та великими золотими сережками з червоними акцентами. В акторки була об’ємна зачіска з локонами і макіяж з акцентом на очах.

Елізабет Герлі / © Instagram Елізабет Герлі

Елізабет Герлі / © Instagram Елізабет Герлі

У підписі Елізабет розповіла, що цей кафтан — один із її найулюбленіших і вона бере його в кожну відпустку. За словами акторки, модель виготовляють уже 20 років з чистої бавовни та оздоблюють ручною вишивкою. Також Герлі зазначила, що він пасує до будь-якого купальника.

Нагадаємо, Елізабет Герлі у ніжно-рожевій мереживній сукні і в компанії сина відвідала благодійний обід.

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