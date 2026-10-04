Чи псує вигодовування форму грудей: лікар пояснив, що насправді відбувається з ними під час вагітності й після пологів

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Українки часто соромляться визнати, що незадоволені формою грудей після годування дитини — і мовчки терплять цей дискомфорт роками.

Тема змін грудей після грудного вигодовування залишається однією з найбільш замовчуваних серед українських жінок. Багато мам вважають, що скаржитись на форму грудей після того, як вони «виконали своє призначення» — годували дитину, — соромно чи навіть невдячно. Про це розповів пластичний хірург, заслужений лікар України Дмитро Слоссер.

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Це одна з тем, де жінки найчастіше почуваються винними за власне бажання щось змінити. Ніби визнати незадоволення формою грудей після годування — означає посягнути на щось святе. Але фізіологічно, зазначає лікар, тут немає нічого дивного: тканина молочної залози й шкіра проходять через серйозне навантаження, і те, який вони мають вигляд після цього, — не питання вдячності чи невдячності, а анатомії.

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За словами лікаря, зміну форми грудей після вигодовування спричиняє не саме годування, а цикли молочної залози протягом вагітності й лактації, через який розтягується шкіра та зв’язковий апарат грудей.

Поширений міф — що груди змінює саме годування дитини. Насправді основні зміни відбуваються ще під час вагітності, коли залоза значно збільшується в обʼємі, готуючись до лактації. Лікар додає, що після завершення годування об’єм повертається до меншого розміру, а шкіра й зв’язки, які вже розтягнулись, не завжди встигають повернути у попередню форму назад так само швидко. Це і дає ефект втрати форми чи птозу — опущення грудей.

Хірург наголошує: рішення про відмову від годування заради збереження форми грудей не має медичного сенсу, оскільки ключові зміни закладаються ще на етапі вагітності незалежно від того, годуватиме жінка дитину чи ні.

«Це важливо проговорювати відкрито, тому що я регулярно бачу жінок, які відчувають провину за саме бажання відновити форму грудей, або тих, хто боявся годувати з думкою про збереження форми — і даремно, бо це рішення на форму практично не впливає. Медицина тут на боці здоров’я дитини, і естетичних бажань матері — це не конкуруючі речі», — стверджує пластичний хірург.

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Якщо після завершення лактації (як правило, не раніше ніж через 6-12 місяців, коли стабілізується вага і гормональний фон) форма грудей продовжує суттєво турбувати жінку, лікар радить звернутись на консультацію, де підбирається індивідуальне рішення — від підтяжки без імплантів до її поєднання зі збільшенням, залежно від того, чого саме не вистачає: об’єму, підйому чи обох параметрів одразу.

Дмитро Слоссе

«Головне, що варто знати кожній мамі: бажання повернути тілу форму, яка вас влаштовує, — це нормально, і це не має нічого спільного з тим, наскільки добре ви виконали свою роль матері», — підсумовує Дмитро Слоссер.

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