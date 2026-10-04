Місячний гороскоп: що можна і чого не можна робити 5 жовтня

Місяць / © Credits

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Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи інші події, а ми реагуємо на них саме так, а не інакше.

Місяць відповідає за наше самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя і напрямок нашої діяльності, тому дуже важливо прислухатися до його порад. Що нам розповідає та рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць 5 жовтня?

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Місяць розповідає

Цей день сприятливий для реалізації серйозних проєктів, але лише тих, над підготовкою яких ми працювали протягом попереднього періоду, інакше розраховувати на успіх не доведеться.

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Місяць рекомендує

Перш ніж розпочинати розробку нових проєктів, важливо довести до ладу старі, інакше вони заважатимуть нам зосередитися на поточній роботі. Можна розпочинати ремонт у квартирі або братися за будівництво нового будинку — нам вдасться доволі швидко впоратися з усіма господарськими клопотами. Відповідь на важливе запитання можна буде отримати уві сні, головне — запам’ятати все, що ми побачимо й почуємо.

Місяць застерігає

Не варто розпорошувати свої сили на безліч дрібних справ — краще зосередитися на одній, але великій і серйозній, так ми швидше зможемо звітувати про виконану роботу. Також небажано втручатися у чуже життя, даючи поради, про які нас не просять, інакше ризикуємо викликати невдоволення своїх співрозмовників.

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