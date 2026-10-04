Сеул охопили масові протести: вимагають відставки президента (фото)

У Південній Кореї тисячі людей вийшли на протест проти президента / © Associated Press

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У Сеулі десятки тисяч людей вийшли на антиурядові протести. Вони вимагають відставки або імпічменту президента Південної Кореї Лі Чже Мьона.

Про це повідомляє Yonhap News.

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Частина протестувальників також виступила проти посилення впливу Китаю та звинуватила Пекін у втручанні у вибори.

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Поліція нарахувала близько 28 тисяч учасників біля Кванхвамуна та ще приблизно 9 тисяч на акції People Power Party біля воріт Суннемун.

Окремий мітинг провела головна опозиційна People Power Party. У ньому взяли участь близько 70 депутатів парламенту, зокрема партійне керівництво. Для PPP це була перша велика вулична акція приблизно за рік.

Мітингувальники у Сеулі / © Associated Press

Що вимагають мітингувальники

Учасники консервативної демонстрації вимагали поновити судові процеси проти президента. На частині акцій також лунали заяви про нібито фальсифікацію виборів і висловлювалася підтримка колишньому президентові Юн Сок Йолю.

PPP звинуватила адміністрацію Лі у послабленні незалежності судової системи через реформу прокуратури та розширення складу Верховного суду. Партія також критикувала реакцію президента на нещодавній вибух північнокорейської міни в демілітаризованій зоні, внаслідок якого постраждали троє південнокорейських військових.

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У Сеулі відбулися масові мітинги опозиційних партій проти політики президента / © Associated Press

Протистояння між адміністрацією Лі та PPP посилилося напередодні парламентських перевірок роботи уряду. Лі останніми днями говорив про потребу відновити діалог із Пхеньяном, паралельно обіцяючи зміцнювати оборонні можливості країни.

Зазначимо, 25 вересня Лі Чже Мьон розкритикував Володимира Зеленського за публічне розкриття інформації про передавання військовополонених. Він назвав це порушенням домовленості про нерозголошення. В Офісі президента України заперечили, що Україна погодилася не розголошувати факт передачі. Натомість Офіс президента Південної Кореї вимагає від України офіційних пояснень і вибачень.

Учасники протестів розвернули плакати / © Associated Press

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