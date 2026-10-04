Родич Кашпіровського розкрив його смертельний діагноз і якими були останні дні шарлатана

Анатолій Кашпіровський / © Facebook

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Російський скандальний психотерапевт Анатолій Кашпіровський, який помер 3 жовтня у віці 87 років, останні місяці життя тяжко хворів.

За словами його племінника Юрія Мамаєва, причиною смерті стало онкологічне захворювання, яке на момент смерті перебувало на четвертій стадії.

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Як розповів родич «гіпнотизера», Кашпіровському діагностували рак шлунка з численними метастазами. За його словами, пухлинний процес поширився, зокрема, на легені та мозок, а в останні дні життя у чоловіка розвинулася поліорганна недостатність.

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«У нього був рак четвертого ступеня, рак шлунка з метастазами в усі органи, включно з легенями та мозком», — сказав Мамаєв для росЗМІ.

Анатолій Кашпіровський / © Facebook

Він також спростував інформацію про гостру серцеву недостатність як причину смерті. За словами племінника, серцева недостатність не була основним діагнозом, а смерть настала на тлі тяжкого перебігу онкологічної хвороби та відмови уражених органів.

«У нього була поліорганна недостатність, тобто той стан, який є безпосередньою причиною смерті хворого при онкологічному захворюванні. У нього відмовили органи внаслідок того, що ці органи були уражені онкологічним процесом, уражені метастазами», — пояснив Мамаєв.

За словами племінника, про онкологічне захворювання в родині знали близько півтора року. Останні місяці стан шарлатана поступово погіршувався, а спілкування з ним обмежили навіть для частини близьких.

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Анатолій Кашпіровський / © Facebook

Раніше російські медіа поширювали іншу інформацію про стан Кашпіровського. Зокрема, його представник повідомляв, що незадовго до смерті в нього різко впав тиск, після чого зупинилося серце. Директор Сергій Рудих розповідав, що тоді важкохворого Кашпіровського доправили до лікарні.

До слова, Анатолій Кашпіровський народився на Хмельниччині, а помер у Москві 3 жовтня. Близько 25 років працював психотерапевтом у психіатричній лікарні, перш ніж став відомим на весь Радянський Союз завдяки телевізійним програмам і «сеансам здоров’я». У 1990-х він залишив Росію та певний час жив і працював за кордоном.

Утім, останніми роками Кашпіровський знову активно виступав у Росії та гастролював із власними програмами. Попри велику його популярність завдяки «гіпнозу», методи «лікування» та «зцілення» одіозної зірки регулярно називали псевдонауковими.

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