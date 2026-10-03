Анатолій Кашпіровський

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Помер радянський та російський «психотерапевт» Анатолій Кашпіровський. Скандальному телевізійному діячеві та прихильнику нетрадиційних методів лікування було 87 років.

Про смерть Кашпіровського повідомив російський телеведучий, пропагандист Андрій Малахов. У своєму Telegram-каналі він коротко написав: «Не стало Анатолія Михайловича Кашпіровського. Царство небесне!».

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Причину смерті так званого «гіпнотизера» наразі не повідомляють. Утім, напередодні пропагандисти писали про серйозні проблеми з його здоров’ям. Джерела стверджували, що у путініста нібито виявили злоякісну пухлину. Однак це не отримало офіційного підтвердження.

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Так, подейкували, що попри різке погіршення самопочуття, він не звертався до медиків і займався улюбленим самолікуванням і ставив собі крапельниці. Проте згодом одіозну зірку госпіталізували та екстрено прооперували. Лікарі нібито провели стентування та біопсію, після чого дослідження й показало злоякісну пухлину.

Анатолій Кашпіровський

Анатолій Кашпіровський став широко відомим наприкінці 1980-х років завдяки телевізійним масштабним сеансам, під час яких він заявляв про нібито «магічну» здатність впливати на стан людей на відстані завдяки гіпнозу. Його шарлатанські програми збирали багатомільйонну аудиторію в СРСР.

Останні роки Кашпіровський продовжував публічну діяльність та з’являвся у пропагандистських медіа. Наприкінці вересня 2026 року стало відомо, що він утретє став батьком. У путініста та його третьої дружини таємно рік тому народилася донька, яку назвали Елліною.

Для Кашпіровського це була не перша дитина. Він двічі перебував у шлюбі до одруження з третьою дружиною. Новина про народження доньки з’явилася лише за кілька днів до повідомлення про смерть «гіпнотизера».

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Анатолій Кашпіровський / © Facebook

Чим прославився Кашпіровський і яким був його зв’язок з Україною

Анатолій Кашпіровський народився 1939 року на Хмельниччині. 1962-го закінчив Вінницький медичний інститут, після чого близько 25 років працював психотерапевтом у психіатричній лікарні.

Анатолій Кашпіровський — архівне фото з дитинства / © Facebook

Широку популярність він отримав наприкінці 1980-х. 1989 року на центральному радянському телебаченні вийшов цикл із шести «сеансів здоров’я» Кашпіровського. Він переконував глядачів у можливості впливати на їхній стан на відстані, зокрема практикував так звані сеанси «телевізійного лікування». Його ефіри збирали величезну аудиторію.

Анатолій Кашпіровський під час «сеансу» / © Facebook

Ще до телевізійної слави Кашпіровський опинився в центрі уваги через телеміст, під час якого проводив психотерапевтичний сеанс зі «знеболення» пацієнтки Київського науково-дослідного інституту клінічної та експериментальної хірургії просто під час видалення пухлини молочної залози. Цей епізод став одним із найбільш відомих у його кар’єрі.

Втім, авжеж його діяльність протягом років викликала суперечки з представниками офіційної медицини. Критики називали методи Кашпіровського псевдонауковими, тоді як сам він позиціонував себе саме як психотерапевт.

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Анатолій Кашпіровський і донька Леоніда Брежнєва / © Facebook

Позиція Кашпіровського під час війни в Україні та його звернення до Путіна

Попри українське походження, Кашпіровський після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну не зробив гучних публічних заяв із засудженням російської агресії. Натомість 2024 року після тривалого перебування у США 85-річний путініст повернувся до Росії та відновив там свої «цілющі» виступи.

Особливо показовим став інцидент, який трапився під час одного з його виступів у РФ восени 2024 року. Глядач кілька разів запитав Кашпіровського, чий Крим. У відповідь той заявив, що півострів нібито «радянський». Така відповідь не влаштувала іншого відвідувача, який назвався патріотично налаштованим росіянином, після чого спробував зірвати виступ та вирвав у Кашпіровського мікрофон. На місце довелося викликати поліцію.

Анатолій Кашпіровський / © Facebook

2020 року під час пандемії COVID-19 Кашпіровський також публікував відеозвернення до Володимира Путіна. У ньому він закликав російського диктатора не проводити масову вакцинацію від коронавірусу, стверджуючи, що вона нібито може бути шкідливою.

Тепер стало відомо про смерть Анатолія Кашпіровського у віці 87 років. Інформацію про причину смерті шарлатана наразі офіційно не оприлюднено.

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