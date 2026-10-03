У Києві є російські ретранслятори Шахедів: Флеш попередив про приховану загрозу у столиці

Приховані ретранслятори у Києві: «Флеш» розкрив, як ворог коригує удари по мостах і ППО / © Getty Images

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Точні влучання російських безпілотників у критичні елементи київських мостів можуть бути наслідком роботи прихованих ворожих радіоретрансляторів безпосередньо у столиці.

Про це заявив військовий експерт у галузі зв’язку та радіотехнологій і радник президента Сергій «Флеш» Бескрестнов.

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«За весь час війни я жодного разу не помилився у технічних висновках та прогнозах щодо нашого ворога. Зараз я наполягаю, що в Києві вмикаються радіо ретранслятори МЕШ противника, які забезпечують тимчасовий короткостроковий канал управління „Шахедами“ для коригування ударів», — сказав експерт.

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Він припустив, що таких ретрансляторів у Києві небагато. Можливо, 1-3.

«Такі ретранслятори важко знайти, але шукати треба. Поки вони є, закриття міста засобами РЕБ не буде ефективним», — зазначив Флеш.

Як приклад, він навів керований удар по СБУ. За словами «Флеша», тоді в момент удару в небі не було інших «Шахедів»-ретрансляторів.

Бескрестнов зауважив, що російські джерела активно обговорюють фотознімки установок ППО (зокрема «Гепардів»), розміщених на мостах, адже приховати таку техніку на завантажених автошляхах неможливо.

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«Поки існуватиме онлайн-керування „Шахедами“, під ударом будуть не лише мости, а й засоби ППО», — застеріг фахівець.

Також він додав, що без стабільного онлайн керування прям до момента удару, точно влучити в опору або ванти моста неможливо.

Сергій «Флеш» також зазначив, що фахівці системно досліджують залишки всіх збитих ворожих безпілотників. Результати експертиз відкидають версії про використання росіянами інших альтернативних технологій зв’язку.

«Ми ретельно досліджуємо всі уламки. Інших „таємних“ засобів зв’язку (LTE, „Рассвет“ чи інших) ми не знаходимо», — підсумував експерт.

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Нагадаємо, «Флеш» попередив, що РФ адаптувала реактивні дрони для знесення високовольтних опор та залізних мостів.

Раніше ТСН.ua. зібрав всі деталі про стан мостів у Києві після ударів, затори й наслідки ворожих атак.

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