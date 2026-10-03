В окупованих Олешках люди підірвалися на мінах під час спроби виїхати за продуктами

Олешки / © antikor.com.ua

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Під час виходу з Олешок цивільні підірвалися на міні: 50-річна жінка загинула, ще кілька людей травмовані.

Про це пишуть місцеві ЗМІ.

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Повідомляють, що в районі «Близнюків» група людей натрапила на вибуховий пристрій біля згорілих автівок. Відомо про загибель 50-річної жінки від отриманих поранень, ще кілька людей травмовані.

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Голод в Олешках — що відомо

Олешки, що на окупованій частині Херсонщини, вже понад три місяці відрізані від постачання продуктів. Україна вела перемовини з Росією щодо евакуації цивільних, однак безуспішно

Остання регулярна доправка продовольства до Олешок відбулася 26 травня. Після того, як закінчилися овочі, які людям вдалося виростити влітку, багато жителів були змушені готувати та їсти бур’ян. Люди, що залишилися у місті, опинилися на межі виживання.

За оцінками української влади, нині в Олешках залишаються близько двох тисяч цивільних, серед яких приблизно 50 дітей. До повномасштабного вторгнення РФ у місті проживали близько 24 тисяч людей.

У кінці вересня ЗСУ дронами до Олешок доставили близько 4 тонн продуктів. Допомогу скинули на 100 локацій.

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Європейський Союз закликав Росію забезпечити безпечний гуманітарний доступ до тимчасово окупованих Олешок Херсонської області та дозволити цивільним залишити місто. Про це йдеться у заяві єврокомісарки з питань рівності, готовності та антикризового управління Аджі Лябіб, оприлюдненій 2 жовтня.

«Те, що відбувається в Олешках в Україні, жахає. Цивільні опинилися у пастці російських сил без доступу до їжі, ліків, чистої води та базової допомоги. Це неприйнятно», — заявила Лябіб.

Як наголосила єврокомісарка, гуманітарна допомога має безперешкодно надходити до людей, які її потребують, а цивільним повинні дозволити залишити місто.

Лябіб зазначила, що ЄС взаємодіє з партнерами та використовує всі доступні можливості для сприяння наданню допомоги, зокрема людям, які перебувають на тимчасово окупованих територіях.

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