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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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Вибухи у Молдові: одразу у чотирьох районах виявили уламки безпілотників

У кількох районах країни місцеві жителі чули вибухи, а поліція виявила уламки дронів.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
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Безпілотники порушують простір Молдови

Безпілотники порушують простір Молдови

У чотирьох районах Молдови вранці у суботу, 3 жовтня, виявили уламки дронів після того, як жителі країни повідомляли про вибухи

Про це пише телеканал TV8.

Молдовська поліція повідомляє про виявлення фрагментів БпЛА у Каушанському, Штефан-Водському, Хинчештському та Аненій-Нойському районах країни. Жертв та постраждалих немає.

Перший сигнал про вибухи надійшов з міста Каушани о 07:50. За межею населеного пункту було видно дим. Поліцейські, які прибули на місце, виявили фрагменти дрона.

Поліція працює на місцях і документує подію. Усі обставини інцидентів встановлюються.

Наслідки падіння БпЛА у Молдові. Фото: Poliția Republicii Moldova / Facebook

Наслідки падіння БпЛА у Молдові. Фото: Poliția Republicii Moldova / Facebook

Нагадаємо, напередодні повітряний простір Молдови порушив російський безпілотник і вибухнув поблизу автомобільної дороги. За результатами обстеження території поліція повідомила, що дрон вибухнув у лісосмузі на околиці села Іванча. Це був БпЛА з маркуванням «Герань-4» та турбореактивним двигуном.

За попередніми даними, дрон вибухнув після удару об дерева в безпосередній близькості від траси G72 — приблизно за 10 м від проїжджої частини.

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