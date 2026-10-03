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Вибухи у Молдові: одразу у чотирьох районах виявили уламки безпілотників
У кількох районах країни місцеві жителі чули вибухи, а поліція виявила уламки дронів.
У чотирьох районах Молдови вранці у суботу, 3 жовтня, виявили уламки дронів після того, як жителі країни повідомляли про вибухи
Про це пише телеканал TV8.
Молдовська поліція повідомляє про виявлення фрагментів БпЛА у Каушанському, Штефан-Водському, Хинчештському та Аненій-Нойському районах країни. Жертв та постраждалих немає.
Перший сигнал про вибухи надійшов з міста Каушани о 07:50. За межею населеного пункту було видно дим. Поліцейські, які прибули на місце, виявили фрагменти дрона.
Поліція працює на місцях і документує подію. Усі обставини інцидентів встановлюються.
Нагадаємо, напередодні повітряний простір Молдови порушив російський безпілотник і вибухнув поблизу автомобільної дороги. За результатами обстеження території поліція повідомила, що дрон вибухнув у лісосмузі на околиці села Іванча. Це був БпЛА з маркуванням «Герань-4» та турбореактивним двигуном.
За попередніми даними, дрон вибухнув після удару об дерева в безпосередній близькості від траси G72 — приблизно за 10 м від проїжджої частини.