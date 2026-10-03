Дрон атакував міст / © Getty Images

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Унаслідок ранкового удару РФ по Північному мосту у Києві постраждали двоє людей.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

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«Двоє людей постраждали сьогодні зранку внаслідок удару ворога по Північному мосту в столиці. Одному постраждалому медики надали допомогу на місці. Другого госпіталізували, а зараз він на амбулаторному лікуванні», — уточнив він.

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Нагадаємо, російській військові 3 жовтня атакували Північний міст у Києві.

«На Північному мосту пошкоджене дорожнє полотно й контактна тролейбусна мережа. Рух мостом з лівого на правий берег наразі перекрили», — написав Кличко.

Близько 11:00 міська влада повідомила, що пошкоджена контактна мережа підлягає ремонту. Рух транспорту залишається обмежений: з лівого на правий берег працюють три смуги, із правого на лівий — одна смуга.

2 жовтня російська армія завдала удару по Південному мосту в Києві. Протягом останньої доби один із головних мостів столиці зазнав вже чотирьох атак безпілотниками.

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