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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
349
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1 хв

Росія вдарила дроном по Північному мосту у Києві, є постраждалі — головне

Одному постраждалому медики надали допомогу на місці. Другого госпіталізували.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
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Дрон атакував міст

Дрон атакував міст / © Getty Images

Унаслідок ранкового удару РФ по Північному мосту у Києві постраждали двоє людей.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

«Двоє людей постраждали сьогодні зранку внаслідок удару ворога по Північному мосту в столиці. Одному постраждалому медики надали допомогу на місці. Другого госпіталізували, а зараз він на амбулаторному лікуванні», — уточнив він.

Нагадаємо, російській військові 3 жовтня атакували Північний міст у Києві.

«На Північному мосту пошкоджене дорожнє полотно й контактна тролейбусна мережа. Рух мостом з лівого на правий берег наразі перекрили», — написав Кличко.

Близько 11:00 міська влада повідомила, що пошкоджена контактна мережа підлягає ремонту. Рух транспорту залишається обмежений: з лівого на правий берег працюють три смуги, із правого на лівий — одна смуга.

2 жовтня російська армія завдала удару по Південному мосту в Києві. Протягом останньої доби один із головних мостів столиці зазнав вже чотирьох атак безпілотниками.

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