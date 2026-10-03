У Києві п’яний слюсар викрав трамвай і вирушив кататися столицею

Поліцейськізатримали хулігана

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Поліція затримала 20-річного киянина, який у нетверезому стані викрав трамвай та вирушив вулицями столиці.

Про це повідомили у поліції.

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«Хлопець, перебуваючи ввечері на території підприємства, переконався, що поблизу нікого немає, після чого зайшов до кабіни трамвая, запустив його та рушив одним із маршрутів у напрямку станції метро „Бориспільська“. Щоб припинити рух транспорту, працівникам довелось знеструмити контактну мережу. Під час перевірки чоловіка на стан сп’яніння прилад „Драгер“ показав 1,41 проміле», — йдеться у повідомленні відомства.

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Під час спілкування з поліцейськими затриманий пояснив свій вчинок тим, що йому дуже подобається їздити на цьому виді транспорту.

Нагадаємо, у Києві працівник автомийки викрав BMW клієнта та розбив його.

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