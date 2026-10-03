РФ атакувала Північний міст у Києві: які наслідки

РФ прицільно б'є по мостах / © Getty Images

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Уранці суботи, 3 жовтня, російський ударний безпілотник атакував Північний міст у Києві, внаслідок чого було пошкоджено дорожнє полотно та контактну тролейбусну мережу.

Про це повідомили у КМДА.

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«Унаслідок ворожого удару на Північному мосту пошкоджена контактна мережа. На місці тривають ремонтні роботи. Рух транспорту обмежений: з лівого на правий берег працюють три полоси, із правого на лівий — одна полоса. Після завершення робіт рух буде відновлений усіма полосами», — йдеться у повідомленні.

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У КМДА оприлюднили тимчасову схему організації руху громадського транспорту, що курсує через переправу.

Тролейбусні маршрути №№ 29, 30, 31, 47 курсують за скороченою схемою — від вулиці Милославської до Дарницької площі.

Рух тролейбусів №№ 29, 30, 31, 47 організовано відповідно від залізничної платформи «Куренівка», станції метро «Лукʼянівська», вулиці Кадетський гай та станції метро «Мінська» до станції метро «Почайна».

Що відомо про атаку по Північному мосту 3 жовтня

Зранку в суботу, 3 жовтня, російський безпілотник атакував Північний міст Києва, рух по ньому було перекрито. Це другий столичний міст пошкоджений ударами російських БпЛА за минулі три дні.

Міноборони РФ в своїй заяві 3 жовтня визнало удар по Північному мосту в Києві і наголосило, що він «забезпечував перекидання військ та логістику під час постачання військових вантажів в інтересах ЗСУ».

1 жовтня війська РФ завдали щонайменше трьох ударів БпЛА по Південному мосту у столиці. Вдень два дрони влучили поблизу опорної частини мосту. Рух метро та наземного громадського транспорту мостом призупиняли. Увечері російський дрон втретє вдарив по об’єкту, влучивши в дорожнє полотно.

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