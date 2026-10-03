Ціни на пальне різко підстрибнули: скільки доведеться платити 3 жовтня

Ціни на АЗС змінилися: скільки коштує пальне 3 жовтня / © Associated Press

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Станом на 3 жовтня 2026 року в Україні ціни на пальне змінилися лише в окремих великих мережах АЗС. Найпомітніше скоригували вартість дизелю, тоді як у більшості операторів бензин, дизельне пальне та автогаз залишилися на рівні попереднього дня.

Про це свідчать дані моніторингу «Главкома».

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Порівняно з 2 жовтня зміни зафіксували у двох із семи мереж. На АЗС KLO звичайне дизельне пальне здорожчало на 2,10 грн — із 98,80 до 100,90 грн за літр. Водночас ДП+ у цій мережі, навпаки, подешевшало на таку саму суму — зі 100,90 до 98,80 грн за літр.

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Цінники змінилися і на АЗС «БРСМ-Нафта». Літр бензину А-95 подешевшав із 85,99 до 85,58 грн, а дизелю — із 96,99 до 96,44 грн. Натомість автогаз додав у ціні 10 копійок — із 42,49 до 42,59 грн за літр.

В UPG, OKKO, WOG, SOCAR та «Укрнафті» вартість пального проти 2 жовтня не змінилася.

Ціни на пальне / © Главком

Нагадаємо, раніше паливний експерт Дмитро Льоушкін зазначав, що лютому 2027 року вартість дизельного пального в Україні може суттєво зрости та сягнути 115–120 гривень за літр за оптимістичним сценарієм, а за найгіршого розвитку подій — досягти 140–145 гривень.

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