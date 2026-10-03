ЄС не дав Україні достроковий аванс: що вимагають для €34 млрд

ЄС / © Getty Images

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Європейський Союз не підтримав запит України на дострокове надання додаткового фінансування у 2026 році. Доступ до значної частини коштів залежатиме від виконання Києвом погоджених реформ.

Про це повідомляє Financial Times із посиланням на лист єврокомісарів Валдіса Домбровскіса та Марти Кос до голови Верховної Ради Руслана Стефанчука.

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Влітку Україна оцінила додаткові потреби на оборону приблизно у 27 млрд доларів і попросила Єврокомісію достроково виділити частину коштів із дворічної програми Ukraine Support Loan обсягом 90 млрд євро.

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Із цієї суми 60 млрд євро передбачено на оборонні потреби, ще 30 млрд — на пряму бюджетну підтримку. За планом, до 45 млрд євро мають бути доступні Україні у 2026 році, решта — 2027-го.

Які умови висунув ЄС

За даними FT, у Брюсселі дали зрозуміти, що доступ до фінансування залежатиме від виконання погодженого переліку зобов’язань.

Серед них — скасування пільг з ПДВ для дрібних міжнародних посилок, запровадження правил оподаткування цифрових платформ, а також належний фінансовий моніторинг політично значущих осіб (PEP).

За оцінкою видання, виконання цих вимог може відкрити Україні шлях до отримання близько 34 млрд євро підтримки ще у 2026 році.

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Водночас відмова від дострокового авансу не означає припинення фінансової допомоги Україні. 1 жовтня сторони заявили, що джерела фінансування бюджетних і оборонних потреб до кінця 2026 року узгоджені, а непокритого фінансового розриву наразі немає.

Крім того, 2 жовтня Єврокомісія перерахувала Україні черговий транш у розмірі 2,9 млрд євро за програмою Ukraine Facility.

Фінансова підтримка України від ЄС — останні новини

Наприкінці вересня питання фінансування України вже стало предметом складних переговорів у Брюсселі. Зеленський і фон дер Ляєн обговорили фінансування України — під час розмови йшлося про умови подальшої підтримки, після чого сторони домовилися продовжити переговори.

Водночас напередодні стало відомо про масштаб майбутньої потреби України у коштах. МВФ оцінив фінансовий розрив до 2029 року: за попередніми оцінками, йдеться сумарно про десятки мільярдів доларів додаткового фінансування.

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Уже 30 вересня українська сторона продовжила переговори у Брюсселі. Марченко обговорив нові транші та вимоги ЄС — серед ключових питань були бюджетний дефіцит України, потреба у 32,6 млрд доларів та реформи, яких очікує Єврокомісія.

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