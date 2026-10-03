ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гроші
Кількість переглядів
1524
Час на прочитання
1 хв

Курс валют на 3 жовтня: скільки коштують долар, євро та злотий

Цими вихідними використовуються офіційні курси НБУ, які було встановлено на п’ятницю.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Офіційний курс валюти в Україні

Офіційний курс валюти в Україні / © Associated Press

Національний банк України встановив офіційний курс долара та євро на 3-4 жовтня (субота-неділя) на рівні п’ятниці, 3 жовтня.

Курс долара

1 долар США — 44,83 грн

Курс євро

1 євро — 50,69 грн

Курс злотого

1 злотий — 11,59 грн

За даними finance.ua, долари обмінні пункти купують у середньому по 44,59 гривні (+2 копійки), а продають — по 45,13 гривні (+15 копійок).

Євро купують по 50,68 гривні (-2 копійки), а продають — по 51,42 гривні (-1 копійка).

Раніше повідомлялося, що експерти прогнозують у жовтні девальвацію гривні до долара. Зокрема, Андрій Забловський говорить, що курсовий коридор на міжбанківському ринку на кінець жовтня буде в межах 45–45,3 грн/долар (+30 коп.), готівковий ринок — до 45,5 грн/долар у продажу.

Олег Пендзин розглянув два варіанти: реалістичний і песимістичний. За першим курс долара у жовтні залишиться в межах 45-45,5 грн/долар. За другим (низька ймовірність) — зросте до 50 грн/долар.

Пов’язані теми

Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie