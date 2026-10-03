Курс валют на 3 жовтня: скільки коштують долар, євро та злотий

Офіційний курс валюти в Україні / © Associated Press

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Національний банк України встановив офіційний курс долара та євро на 3-4 жовтня (субота-неділя) на рівні п’ятниці, 3 жовтня.

Курс долара

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1 долар США — 44,83 грн

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Курс євро

1 євро — 50,69 грн

Курс злотого

1 злотий — 11,59 грн

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За даними finance.ua, долари обмінні пункти купують у середньому по 44,59 гривні (+2 копійки), а продають — по 45,13 гривні (+15 копійок).

Євро купують по 50,68 гривні (-2 копійки), а продають — по 51,42 гривні (-1 копійка).

Раніше повідомлялося, що експерти прогнозують у жовтні девальвацію гривні до долара. Зокрема, Андрій Забловський говорить, що курсовий коридор на міжбанківському ринку на кінець жовтня буде в межах 45–45,3 грн/долар (+30 коп.), готівковий ринок — до 45,5 грн/долар у продажу.

Олег Пендзин розглянув два варіанти: реалістичний і песимістичний. За першим курс долара у жовтні залишиться в межах 45-45,5 грн/долар. За другим (низька ймовірність) — зросте до 50 грн/долар.

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