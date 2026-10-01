Чи буде долар по 50 грн: економісти ошелешили прогнозом про курс валют в Україні

Економісти зробили прогноз про курс валют в Україні / © ТСН

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Економічні експерти оприлюднили прогнози щодо ситуації на валютному ринку України в жовтні. На думку фахівців, базовий сценарій передбачає помірну та контрольовану девальвацію гривні, однак за певних умов можливе й різке зростання вартості американської валюти.

Про це йдеться у матеріалі ТСН.ua.

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Контрольований коридор: прогноз Андрія Забловського

Експерт Андрій Забловський очікує, що до кінця жовтня курсовий коридор на міжбанківському валютному ринку коливатиметься в межах 45–45,3 грн за долар, що означає незначний ріст у межах +30 копійок.

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Водночас на готівковому ринку вартість валюти в продажу може досягти позначки до 45,5 грн за долар.

Два сценарії від Олега Пендзина: від стабільності до 50 грн/долар

Економіст Олег Пендзин деталізував подальший розвиток подій, розглянувши два можливі варіанти:

Реалістичний сценарій: курс долара протягом жовтня залишатиметься в стабільному діапазоні 45–45,5 грн/долар .

Песимістичний сценарій (низька ймовірність): девальвація гривні може прискоритися, а курс зросте до 50 грн за долар.

Ключовим фактором, який визначатиме поведінку ринку, є ритмічність надходження міжнародної фінансової допомоги.

«Найімовірніше, що фінансування витрат України закордонними партнерами триватиме попри те, що досі Верховною Радою не ухвалено низку важливих змін у законодавстві (боротьба з корупцією, судова реформа, зміни в оподаткуванні, загалом понад 30 законопроєктів). Якщо ж ЄС проявить принциповість і кошти у жовтні не надійдуть, то станеться швидка девальвація гривні, не виключено, що навіть до 50 грн/долар», — пояснив Олег Пендзин.

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