Курс долара в Україні готує сюрприз: що кардинально зміниться у жовтні 2026

Експерти пояснили, що буде із курсом валют в Україні / © ТСН

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Вересень на українському валютному ринку пройшов під знаком двох чітких трендів: курс долара — вгору, курс євро — вниз. Споживчий кошик почав дорожчати, хоча й помірно, незважаючи на знищення ворогом частини продовольчих і промтоварних складів. Чого очікувати від курсу в жовтні, як зміняться протягом місяця цінники на продукти і промтовари, з’ясував сайт ТСН.ua.

Наші експерти: фінансовий аналітик, член Українського товариства фінансових аналітиків Андрій Шевчишин, експерт Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин та голова секретаріату Ради підприємців при Кабміні економіст Андрій Забловський.

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Скільки коштують долар і євро в обмінниках

За інформацією спеціалізованих сайтів finance.ua та minfin.com.ua, станом на 30 вересня готівковий долар коштував у середньому 45,05 грн/долар у продажу (+20 коп. за місяць) і 44,53 грн/долар у купівлі (+23 коп.), готівковий євро — 51,35 грн/євро (–65 коп. за місяць) і 50,68 грн/євро (–70 коп.) відповідно.

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Максимальний середній курс долара протягом місяця досяг у продажу 45,20 грн/долар, у купівлі — 44,63, мінімальний — 44,84 та 44,28 грн/долар відповідно. Для євро максимуми продажу і купівлі були 52,27 та 51,60 грн/євро, мінімуми — 51,35 і 50,85 грн/євро.

Найвища ціна продажу долара на 30 вересня була 45,20 грн (+30 коп. за місяць), найнижча — 44,87 грн/долар (+12 коп.). Максимальний курс купівлі становив 44,75 грн/долар (+15 коп.).

Найвища ціна продажу євро на 30 вересня була 51,60 грн (–80 коп. за місяць), найнижча — 51 грн (–1,05 грн.),. Максимальний курс купівлі становив 50,99 грн/євро (–1,01 грн.).

Нацбанк на 30 вересня встановив такі офіційні курси: 44,86 грн/долар і 50,93 грн/євро. За вересень долар за офіційним курсом подорожчав на 34 коп., євро подешевшав на 71 коп. Співвідношення долар/євро за вересень знизилось з 1,165 до 1,135 долара за євро.

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Курс валют у жовтні: від 45 до 50 гривень за долар

Всі експерти прогнозують у жовтні девальвацію гривні до долара.

Андрій Забловський говорить, що курсовий коридор на міжбанківському ринку на кінець жовтня буде в межах 45–45,3 грн/долар (+30 коп.), готівковий ринок — до 45,5 грн/долар у продажу.

Олег Пендзин розглянув два варіанти: реалістичний і песимістичний. За першим курс долара у жовтні залишиться в межах 45-45,5 грн/долар. За другим (низька ймовірність) — зросте до 50 грн/долар.

«Найімовірніше, що фінансування витрат України зарубіжними партнерами продовжиться, незважаючи на те, що досі Верховною Радою не прийнята низка важливих змін у законодавстві (боротьба з корупцією, судова реформа, зміни в оподаткуванні, всього понад 30 законопроектів), — пояснив Олег Пендзин. — Якщо ж ЄС проявить принциповість і кошти у жовтні не надійдуть, то станеться швидка девальвація гривні, не виключено, що навіть до 50 грн/долар».

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Андрій Шевчишин назвав три сценарії зміни курсу, але два з них (ймовірність у сумі 85%) діють проти гривні.

Базовий сценарій (ймовірність 65%). НБУ показав, що 45 грн/долар це не стеля, а черговий рівень, до якого ринок готовий, а імпортери вже заклали і курс, і інфляцію в ціни реалізації. Міжбанк: 45,10–45,95 грн. Готівковий долар: 45,50–46,00 грн. Євро (міжбанк і готівка): 51,00–51,50 грн.

Негативний сценарій (20%). Прихована мобілізація рф після виборів плюс нова хвиля ударів по інфраструктурі та енергетиці України, які супроводжуються провалом голосувань у Раді й котируваннями долар/євро нижче 1,13. Нацбанк змушений одночасно відпускати долар і євро. Резерви вимиваються стрімкими темпами, і НБУ переходить до економії. Долар: 46,0–46,5 грн, з ризиком вище при зимовій ескалації.

Оптимістичний сценарій (15%). Реальний прогрес по чорноморському перемир’ю, розворот котирувань пари долар/євро вгору, голосування в Раді за антикорупційні та інші важливі закони, ритмічне надходження військової допомоги. НБУ утримує долар ближче до 44,5–45,20 грн, євро повертається до 51,5–52,0. Малоймовірно, але не виключено.

Продовольчий кошик: каша дешева, м’ясо дороге, яйця "золоті"

Олег Пендзин спрогнозував, як у жовтні зміняться ціни на повсякденні продукти харчування. На його думку, не варто очікувати значного подорожчання хліба і хлібопродуктів, круп, олії, а цукор навіть може подешевшати. Головна причина — падіння більш ніж вдвічі експортних можливостей через блокування українських портів на Чорному морі.

«Елеватори заповнені зерном, тому фермери нерідко продають збіжжя навіть дешевше собівартості, бо необхідні оборотні кошти. Значніше вплив дешевих кормів на ціну м’яса може проявитися у наступні місяці», — аналізує Олег Пендзин.

У жовтні ще залишаться стабільними ціни на картоплю, яблука та груші — пропозиція буде високою через значні витрати у подальшому на зимове зберігання продукції (пальне, електроенергія).

Найбільше подорожчають у жовтні тепличні овочі: на 20–30%. Городина для борщу поступово додасть у ціні до 10% (2–2,5 грн/кг моркви, цибулі, буряків).

М’ясо, яйця, молокопродукти також зростуть у ціні, але менше, ніж могли, бо впали ціни на кормову базу. Ще одним стримуючим чинником стане платоспроможність споживачів.

Найвище зростання цін, плюс 10–15%, очікується на курячі яйця. Тут, за словами Олега Пендзина, працює класичний осінній розворот. Незважаючи на дешеве кормове зерно завдяки затоварюванню, у жовтні суттєво скорочується пропозиція від приватних домогосподарств через похолодання. Птахофабрики підіймають ціни через необхідність обігріву приміщень і технологічні витрати. Прогнозується, що ціна закріпиться у діапазоні 72–80 грн за десяток, це вдвічі більше, ніж було у червні-серпні.

Молочна продукція: зростання на 5–10% (+2–4 грн за літр молока і +20–40 грн за кіло масла чи сиру). Восени традиційно падають надої молока-сировини. Найсильніше подорожчають продукти з високим вмістом жиру – вершкове масло та тверді сири.

Свинина та курятина: Помірне зростання до 5–8% (+10–15 грн/кг). Сало коштуватиме дорожче, ніж м’ясо: 300–400 грн/кг проти 280–350. Саме в цьому секторі фактор затоварювання зерном діє як «подушка безпеки». Дешеві корми не дають цінам на м’ясо злетіти стрімко, але витрати на логістику (потреба у рефрижераторах та генераторах під час зберігання) штовхають цінники вгору.

Морожена риба та морепродукти майже не дорожчатимуть, бо ціни зашкалюють: до 250 грн/кг за оселедець. Подорожчання на 3–5% залежатиме від курсу валют та пального для доставки (імпорт).

Промислові товари: вибір менший, ціни вищі

За словами Андрія Забловського, ринок потроху відновлюється після масованих російських ударів по складській інфраструктурі. Але асортимент став меншим, а дорогі бренди замінюються більш дешевими.

«Головні чинники для зміни промтоварів у жовтні: валютний курс, оскільки понад 80% побутової техніки, електроніки та хімії — це імпорт; логістичний тиск — вартість міжнародної доставки, особливо автомобільні шляхи через кордони залишається високою, — аналізує Андрій Забловський. — І фактор „чорної п’ятниці“ — жовтень є місяцем затишшя перед масштабними листопадовими розпродажами».

За його оцінкою, ціни на основні непродовольчі товари зростуть так:

акумулятори та інвертори — 12–18%;

бензогенератори — 10–15% (чим потужніший, тим менше зросте ціна);

повербанки, зарядні станції — 7–12%;

альтернативне освітлення та обігрів (LED-лампи, газові пальники, туристичні балони) — 5–10%;

зимові шини — до 10%;

меблі — 5–7%;

гаджети (смартфони, ноутбуки, планшети): зростання цін на 4–6% на новинки, стабільність на середній сегмент;

велика побутова техніка (холодильники, телевізори, пральні машини — 3–5% на нові моделі, старі без змін;

побутова хімія: зростання на 2–4%;

кухонні електро- та газові плити, дрібна кухонна техніка — зниження до 3%;

будівельні матеріали, сантехніка: зниження на 3–7%, через завершення активного будівельного сезону і падіння попиту;

одяг та взуття: подорожчання осінньо-зимових колекцій на 10–15%, на залишки літнього асортименту знижки 50–70%.

Висновки

У жовтні продовжаться негативні тренди вересня: затягування пасків і зменшення асортименту на прилавках. Надлишок зерна стримає ціни на м’ясо та бакалію. Енерготовари й автотовари варто купувати вже зараз, щоб уникнути зимового

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