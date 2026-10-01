На Україну з різким похолоданням суне небезпечна стихія: синоптики попередили, коли і де вдарять заморозки

Заморозки / фото ілюстративне / © Pixabay

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Першого жовтня північний антициклон принесе до більшості областей України суху та комфортну погоду, однак холодні ночі супроводжуватимуться заморозками на ґрунті та штормовим вітром на південному сході.

За прогнозом синоптикині Наталки Діденко 1 жовтня буде сонячна та тепла погода, а температура повітря вдень коливатиметься від +17 до +22 градусів тепла.

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«1 жовтня буде скрізь переважно без опадів, лише в Криму та Приазов’ї місцями пройде невеликий дощ», — зазначає синоптикиня.

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За прогнозом Діденко, суха та порівняно тепла триватиме в Україні до кінця тижня. Водночас вона попереджає, що у південній частині України, в східних областях та на Дніпропетровщині пориви північно-східного вітру досягатимуть штормових значень, до 15-20 метрів за секунду, тому слід бути обережними.

Як повідомляють в Українському гідрометцентрі, 1 жовтня більшість областей перебуватиме під впливом області високого тиску, тому утримуватиметься суха та помірно тепла погода. Лише над Чорним морем спостерігатиметься циклонічна діяльність, через яку на Приазов’ї та в Криму можливі короткочасні дощі.

Загалом по країні очікується мінлива хмарність, а в західних регіонах у нічні та ранкові години місцями формуватиметься туман. Вітер дутиме переважно з північного сходу зі швидкістю 7–12 м/с, проте вдень на південному сході ймовірні пориви до 15–20 м/с.

Завдяки надходженню холодного повітря з північного сходу ночі будуть досить холодними. На заході, півночі, а також у Вінницькій, Черкаській та Полтавській областях температура вночі становитиме +1…+6 градусів тепла, тоді як на решті території утримається від +7 до +12 градусів. У денні години повітря прогріється до +14…+19 градусів, а на Закарпатті стовпчики термометрів піднімуться до +22 градусів вище нуля.

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Погода в Україні 1 жовтня / © Укргідрометцентр

Водночас синоптики оголосили перший, жовтий, рівень небезпечності через заморозки на поверхні ґрунту від 0 до 3 градусів морозу. У ніч проти 1 жовтня вони очікуються в західних, північних, Вінницькій, Черкаській та Полтавській областях.

Синоптики попереджають про заморозки у кількох областях України 1 жовтня / © Укргідрометцентр

У наступні дні, 2–3 жовтня, зона заморозків розшириться на Кіровоградщину, Дніпропетровщину, Харківщину, Луганщину та південні регіони. Такі метеорологічні явища становлять загрозу для незібраної городини, попереджають синоптики.

Раніше синоптики розповіли, якої погоди очікувати у великих українських містах 1 жовтня.

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