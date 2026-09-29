Покрова 2026 — що суворо заборонено робити цього дня

Церква. / © unsplash.com

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Покрова Пресвятої Богородиці — одне з найбільш шанованих богородичних свят в Україні. Цього року його відзначають у четвер — 1 жовтня. До переходу церков на новий календар свято припадало на 14 жовтня.

Що не можна у жодному разі робити у це свято, читайте у матеріалі ТСН.ua.

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Назва свята походить від слова «покров» — покривало, захист. За церковним переданням, під час молитви у Влахернському храмі в Константинополі святий Андрій Юродивий побачив Богородицю. Вона молилася за людей, а потім простягнула над ними свій омофор — покривало, яке й стало символом її небесного заступництва та захисту.

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У церковному розумінні Покрова — це передусім день молитви до Богородиці, подяки Богові та прохання про захист, мир, здоров’я і духовну допомогу.

Для українців це свято має також особливе історичне значення. Богородицю здавна шанували як покровительку українського народу, а Покрова була тісно пов’язана з козацькою традицією та військовим захистом України.

Народні звичаї на Покрову

У цей день християни зазвичай йдуть до церкви на святкове богослужіння. У храмах моляться до Пресвятої Богородиці за себе, свою родину та близьких, а також просять про захист, здоров’я, мир і добробут.

Окрім того, у церквах згадують і моляться за українських військових. Адже 1 жовтня в Україні ще державне свято — День захисників і захисниць — усіх, хто боронить державу.

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У народній українській традиції Покрова також пов’язана з осіннім завершенням господарських робіт, дівочими молитвами про щасливий шлюб та початком весільного сезону, який тривав до початку Пилипівського посту наприкінці листопада. У народній уяві Покрова ніби «покривала» не лише землю листям чи снігом, а й дівчину — шлюбним вінцем.

Покрова і весільний сезон

Для незаміжніх дівчат це велике церковне свято була особливим днем. Вони молилися Богородиці про щасливий шлюб і просили «покрити голову», тобто допомогти зустріти судженого та вийти заміж. З цим пов’язана відома народна приказка: «Покрова накриває траву листям, землю снігом, воду льодом, а дівчат — шлюбним вінцем».

У деяких місцевостях існували й цікаві народні звичаї. Наприклад, дівчата могли залишати біля хати калинові кетяги, червоний перець або інші помітні знаки, щоб показати: тут живе дівчина «на виданні», до якої можна приходити свататися.

Після Покрови починали активно справляти весілля, які тривали до початку Пилипівського посту. А перед весіллям відбувалося сватання: до хати дівчини приходили старости від нареченого. Якщо родина давала згоду, старостів традиційно перев’язували рушниками, а хлопцеві дівчина могла подарувати хустку.

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Особливе значення мало покривання молодої — один із головних моментів українського весільного обряду. З нареченої знімали дівочий вінок, а голову покривали хусткою, очіпком або наміткою. Це символізувало прощання з дівоцтвом і перехід до нового статусу — заміжньої жінки.

Так Покрова в народній традиції поєдналася із символом покривання: Богородиця просилася як небесна заступниця, а молода — під покров уже нового, подружнього життя.

Що не варто робити на Покрову

Покрова — не день страху перед заборонами. Важливо розрізняти церковне вчення і народні прикмети. Церква не встановлює великого списку магічних «заборон» на Покрову.

Натомість у святковий день традиційно радять:

не сваритися та не бажати зла іншим;

не ображати близьких;

не проводити день у пияцтві чи розвагах, забуваючи про духовний зміст свята;

не відкладати молитву та добрі справи через забобони.

Нагадаємо, ми ділилися церковним календарем на жовтень 2026 року.

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