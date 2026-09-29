Церковь. / © unsplash.com

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Покров Пресвятой Богородицы — один из самых почитаемых богородичных праздников в Украине. В этом году его отмечают в четверг — 1 октября. До перехода церквей на новый календарь праздник приходился на 14 октября.

Что нельзя ни в коем случае делать в этот праздник, читайте в материале ТСН.ua.

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Название праздника происходит от слова «покров» — покрывало, защита. По церковному преданию, во время молитвы во Влахернском храме в Константинополе святой Андрей Юродивый увидел Богородицу. Она молилась за людей, а затем протянула над ними свой омофор — покрывало, которое и стало символом небесного покровительства и защиты.

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В церковном понимании Покрова — это прежде всего день молитвы к Богородице, благодарение Богу и просьба о защите, мире, здоровье и духовной помощи.

Для украинцев этот праздник имеет особое историческое значение. Богородицу издавна чтили как покровительницу украинского народа, а Покров был тесно связан с казацкой традицией и военной защитой Украины.

Народные обычаи на Покров

В этот день христиане обычно идут в церковь на праздничное богослужение. В храмах молятся к Пресвятой Богородице за себя, свою семью и близких, а также просят о защите, здоровье, мире и благополучии.

Кроме того, в церквях вспоминают и молятся о украинских военных. Ведь 1 октября в Украине еще государственный праздник — День защитников и защитниц — всех, кто защищает государство.

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В народной украинской традиции Покров также связан с осенним завершением хозяйственных работ, девичьими молитвами о счастливом браке и началом свадебного сезона, который длился до начала Филипповского поста в конце ноября. В народном воображении Покрова будто «покрывала» не только землю листьями или снегом, но и девушку — венчиком.

Покров и свадебный сезон

Для незамужних девушек этот великий церковный праздник был особым днем. Они молились Богородице о счастливом браке и просили «покрыть голову», то есть помочь встретить суженого и выйти замуж. С этим связана известная народная поговорка: «Покров накрывает траву листьями, землю снегом, воду льдом, а девушек — венцем брачным».

В некоторых местностях существовали и интересные народные обычаи. Например, девушки могли оставлять у дома калиновые грозди, красный перец или другие заметные знаки, чтобы показать: здесь живет девушка «на издании», к которой можно приходить свататься.

После Покрова начинали активно справлять свадьбы, продолжавшиеся до начала Филипповского поста. А перед свадьбой происходило сватовство: в дом девушки приходили старосты от жениха. Если семья давала согласие, старост традиционно перевязывали полотенцами, а парню девушка могла подарить платок.

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Особое значение имело покрытие молодой — один из главных моментов украинского свадебного обряда. С невесты снимали девичий венок, а голову покрывали платком, чепчиком или наметкой. Это символизировало прощание с девичеством и переход к новому статусу — замужней женщины.

Так Покров в народной традиции соединился с символом покрытия: Богородица просилась как небесная покровительница, а молодая — под покров уже новой, супружеской жизни.

Что не стоит делать на Покров

Покров — не день страха перед запретами. Важно различать церковное учение и народные приметы. Церковь не устанавливает обширный список магических «запретов» на Покров.

В праздничный день традиционно советуют:

не ссориться и не желать зла другим;

не оскорблять близких;

не проводить день в пьянстве или развлечениях, забывая о духовном содержании праздника;

не откладывать молитву и добрые дела из-за предрассудков.

Напомним, мы делились церковным календарем на октябрь 2026 года.

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