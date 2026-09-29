"Поцелуи" Путину, любовница из Украины и потеря 100 млн достатков: как сейчас живет Жан-Клод Ван Дамм

Жан-Клод Ван Дамм с женой / © Associated Press

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Голливудский актер Жан-Клод Ван Дамм пережил стремительный взлет, наркотическую зависимость, финансовые проблемы и ряд громких личных скандалов, а в последние годы оказался в центре внимания из-за своих заявлений о России и Владимире Путине.

Звезда боевиков, который в свое время покорил Голливуд миллионными гонорарами и образом непобедимого героя, имел непростой период в жизни. А после начала полномасштабной войны Ван Дамм разозлил своей неоднозначной позицией во время войны.

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Редакция сайта ТСН.ua предлагает узнать больше о бурной жизни Жан-Клода Ван Дамма, его романе с украинкой, борьбе с зависимостью и том, как менялась его публичная позиция в отношении Украины.

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Жан-Клод Ван Дамм / © Associated Press

Наркотики и миллионные гонорары: как Ван Дамм оказался на дне

В 1990-х Жан-Клод Ван Дамм был одним из известнейших героев боевиков и зарабатывал по 1,5 млн за роль. Фильмы «Кикбоксер», «Кровавый спорт» и «Универсальный солдат» сделали его голливудской звездой. Его гонорары стремительно росли и формировали состояние, которое достигало до 100 млн дол. В то же время успех сопровождался серьезными проблемами, связанными с эго и наркотиками.

Жан-Клод Ван Дамм / © Associated Press

Сам Ван Дамм публично рассказывал о зависимости от кокаина. В одном из интервью он объяснял, что наркотики стали для него способом справиться с эмоциональными и личными проблемами.

Поговаривали, что в самый тяжелый период он тратил на кокаин до 10 тысяч долларов в неделю. Тогда на съемочных площадках он был под наблюдением специалистов, которые следили, чтобы у него не было передозировки. Впоследствии Голливуд прекратил с ним сотрудничество, чтобы избежать лишних рисков с зависимостью и его частых нареканий на гонорары.

Жан-Клод Ван Дамм / © Associated Press

В конце концов, актеру удалось отказаться от наркотиков. Он рассказывал, что после неудачных попыток реабилитации смог преодолеть зависимость благодаря возвращению к тренировкам. И все это после установленного диагноза — биполярное аффективное расстройство с быстрой цикличностью.

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Брак денег привел его к стиранию любых принципов. Именно поэтому в 2011 Ван Дамм встретился с чеченским диктатором Рамзаном Кадыровым и признался ему в «любви». Тогда за циничный визит в РФ актер получил более 500 тысяч долларов и осуждение со стороны международных сообществ.

Жан-Клод Ван Дамм и Рамзан Кадыров / © Associated Press

Хотя звезда и пытался оправдаться в стиле «я только актер и не политик», тем не менее та поддержка диктатора стоила ему репутации.

Многолетний роман женатого Ван Дамма с украинкой — кто такая Алена Каверина

Отдельной страницей жизни актера стали его отношения с украинкой Аленой Кавериной из Кривого Рога. Их роман начался еще в конце 2000-х после знакомства в Таиланде. Ван Дамм даже приезжал в Украину и в свое время представлял Алену как свою невесту.

В то же время личная жизнь актера остается запутанной. Дело в том, что Ван Дамм пять раз женился на четырех женщинах, причем дважды — на бодибилдерке Глэдис Португез. Несмотря на длительные слухи о том, что супруги не живут вместе, официально они все еще состоят в браке и воспитывают двоих детей.

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Жан-Клод Ван Дамм и Глэдис Португез / © Associated Press

Сам актер в свое время называл Португез не только женой, но и родственной душой и любовью. Несмотря на это, на протяжении многих лет это не помешало ему проводить много времени с Кавериной, называть ее подругой и дарить квартиры и машины.

Именно поэтому Алену часто называют любовницей актера. К тому же в 2025 году она впервые за долгое время опубликовала совместное фото с Ван Даммом и поздравила его с 65-летием, назвав своим лучшим другом.

Жан-Клод Ван Дамм и Алена Каверина / © instagram.com/alenak705

Жан-Клод Ван Дамм и Алена Каверина / © instagram.com/alenak705

От «Слава Украине!» к обращению к Путину: как актер опозорился своей позицией

В начале полномасштабного вторжения России Ван Дамм демонстрировал поддержку Украины. В декабре 2022 года актер приехал в Закарпатье, где встретился с украинскими военными и восклицал «Слава Украине!».

Однако в апреле 2025 года отношение к актеру в Украине резко изменилось после появления видео, на котором он обратился к Владимиру Путину. Ван Дамм заявил, что хотел бы приехать в Россию и стать так называемым «послом мира». Он также говорил о желании встретиться с Путиным и передал ему и его семье «большой поцелуй». Видео снималось в компании бывшего украинского нардепа-беглеца Александра Онищенко.

Дата публикации 14:12, 17.04.25 Количество просмотров 450 Жан-Клод Ван Дамм, который в 2022 году приезжал в Украину, опозорился обращением к Путину

Ван Дамм продолжает появляться в публичном пространстве, но теперь его многолетняя связь с Украиной контрастирует с более поздними заявлениями о России и Путине. И, похоже, его желание заработка любой ценой снова возобладало над чистой совестью.

А недавно Жан-Клод Ван Дамм появился на свежем видео с украинским актером Алексеем Горбуновым. Голливудская звезда обратился к детям звезды и поблагодарил на русском языке.

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