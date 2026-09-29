Звезда TikTok Анетта Барсовна врала о своем возрасте: сколько лет "королеве Троещины" на самом деле

Анетта Барсовна

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Украинская блогерша Анетта Барсовна, известная в Сети как «королева Троещины», впервые открыто рассекретила свой настоящий возраст.

Так, Анетта тщательно оберегает личную жизнь и не спешила раскрывать детали своей биографии. В открытых источниках ранее отмечалось, что блогерше 36-37 лет. Однако в проекте «Наодинці з Гламуром» она наконец расставила все точки над «i».

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Как оказалось, на самом деле Анетте Барсовне 49 лет. В то же время блогерша с присущим ей юмором отметила, что благодаря косметологическим процедурам, по ее мнению, она выглядит значительно моложе и вполне соответствует 36-летней женщине.

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Анетта Барсовна

«Всегда нужно называть свой внутренний возраст. Мне 49 лет по мудрости и жизненному опыту, а там, может, и 36. Вот эти уколы, ботокс — все работает. Если так говорить, то да, я действительно очень хорошо выгляжу на 36. Но документационно — все 49. Всегда», — отметила Анетта в разговоре с Анной Севастьяновой.

Несмотря на популярность в TikTok, блогер не часто показывает личную жизнь. Известно, что она родом из Житомирской области, замужем и воспитывает двоих детей — 11-летнего сына и пятилетнюю дочь.

В то же время в своем блоге Анетта Барсовна преимущественно делает ставку на юмор и сатирический контент на общественно-политическую тематику. Ее видео набирают миллионы просмотров.

▶️ Полный выпуск «Наодинці з Гламуром» можно посмотреть по этой ссылке: АНЕТТА БАРСІВНА: «ТІЛЬКИ НЕ З ПОЛЯКОВОЮ!» | Інтерв’ю про ЗАРОБІТКИ, чоловіка та роботу із ЗІРКАМИ

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Напомним, ранее Анетта Барсовна ошеломила своим заработком в месяц. Блогерша призналась, какой доход ей приносит блог.

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