Мобилизованный хасид избежал фронта: стало известно, где он будет служить в Украине

Йонатан Карлинский (в центре) и посланник движения ХАБАД раввин Виглер

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Израильский хасид Йонатан Карлинский, мобилизованный в Украине после поездки на Рош ха-Шана в Умань, получил назначение военным врачом в Одессе. Благодаря вмешательству главного раввина Одессы он избежал службы в зоне боевых действий вблизи Харькова.

Об этом сообщает The Jerusalem Post.

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49-летнего Карлинского, задержанного на украинской границе, назначили военным врачом в медицинский центр в Одессе. Медучреждение расположено недалеко от местной еврейской общины. До этого мужчина несколько недель опасался, что его могут направить в район боевых действий вблизи Харькова.

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Решение об изменении места службы было принято в понедельник после непосредственного вмешательства и дипломатических переговоров.

Главный раввин Одессы и юга Украины Авраам Вольф провел переговоры с высокопоставленными представителями украинского военного руководства, пытаясь урегулировать ситуацию. С помощью сети ХАБАД (влиятельное религиозное и философское движение в ортодоксальном иудаизме) и благодаря взаимодействию с военным руководством раввину удалось добиться перевода Карлинского в Одессу.

Также для новопризванного военнослужащего согласовали специальные условия прохождения службы, называемые украинским аналогом службы «близко к дому».

Согласно новым договоренностям, у Карлинского будет духовная и материально-бытовая поддержка, необходимая для соблюдения ультраортодоксального образа жизни.

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Еврейская община Одессы будет обеспечивать военного регулярными поставками строго кошерной пищи. Кроме того, ему предоставят доступ к синагоге, микве и другим общественным услугам.

Решение о новом месте службы вызвало значительное облегчение среди близких Карлинского. Его соратники выразили благодарность посланнику ХАБАДа раввину Вольфу и еврейской общине, назвав результат настоящим чудом.

«Мы от всего сердца благодарим раввина и общину, которые ни на миг не опускали рук. Мы ощущаем огромное облегчение. Знание того, что он будет служить в безопасном месте, в окружении теплой общины, которая позаботится обо всех его потребностях, — это все, о чем мы могли молиться», — говорится в заявлении.

Ожидается, что в ближайшие дни Карлинский начнет перевод в медицинский центр в Одессе. Для местной еврейской общины это решение стало завершением длительного периода неопределенности по дальнейшей службе мужчины.

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Мобилизация хасида в Украине — последние новости

Напомним, Карлинского мобилизовали в ВСУ после задержания на границе с Румынией. Поскольку он родился в Украине и имеет гражданство, а информация о шести детях не подтвердилась (у него один ребенок), основания для отсрочки отсутствуют. Из-за дефицита медиков на фронте и его былого армейского опыта Карлинского сначала назначили врачом на тыловой базе под Харьковом с предоставлением кошерного питания и религиозных атрибутов. Израильские и еврейские общины пытались добиться его освобождения, но безуспешно.

Омбудсмен Дмитрий Лубинец опроверг слухи о мобилизации хасида прямо на границе, объяснив, что мужчина оказался гражданином Украины, которого после проверки учета передали Нацполиции. Также он подтвердил, что у мужчины только одна родная дочь (еще двое являются детьми жены), а не шестеро, и отметил важность соблюдения закона и прав человека в этой ситуации.

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