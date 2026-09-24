Мобилизация хасида из Израиля в Украине: история получила продолжение

Мобилизированный хасид Йонатан Карлинский

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Мобилизация в Украине хасида с двойным гражданством Йонатана Карлинского получила продолжение. По закону мужчина подлежит призыву и вскоре начнет работать врачом на тыловой базе в районе Харькова.

Об этом сообщило издание ynet.co.il со ссылкой на Федерацию еврейских общин Украины (ФЕОУ).

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Карлинский был задержан примерно полторы недели назад. В ходе проверки документов на границе между Украиной и Румынией выяснилось, что он подлежит призыву в украинскую армию. Издание указывает, что после этого мужчину задержала украинская военная полиция.

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Имели ли право мобилизовывать хасида в Украине и что с ним сейчас?

Карлинский проживает в Бейтар-Илите и является гражданином Израиля. Семья мужчины обращалась в разные органы с просьбой добиться его освобождения, однако этого сделать не удалось. Поскольку Карлинский родился в Украине, согласно украинскому законодательству он подлежит мобилизации.

Кроме того, дополнительная проверка опровергла информацию о том, что мужчина якобы имеет право на освобождение от военной службы в качестве отца шести детей. На самом деле у Карлинского есть только один ребенок.

Около недели назад в Вооруженных силах Украины сообщили ФЕОУ, что мужчина находится в одесском изоляторе для дезертиров. Ему обеспечивают кошерное питание, а также следят за соблюдением его прав. В этом помогают посланец Хабада в Одессе раввин Шнеур Виглер и главный раввин Одессы и Юга Украины Авраам Вольф.

Еврейская община Украины пыталась добиться освобождения Карлинского, однако безуспешно.

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«Мы находимся в войне за выживание, люди погибают каждый день, поэтому есть огромный дефицит личного состава. Возможно, впоследствии нам удастся привлечь Карлинского в военный раввинат Вооруженных сил Украины», — объяснили ситуацию представители общины.

Где будет служить мобилизованный хасид?

В организации сообщили адвокату Шломо Хададу, представляющему интересы семьи Карлинского, что мужчину не будут отправлять непосредственно в район боевых действий. Он будет служить на тыловой базе, расположенной в нескольких десятках километров от линии боев, где будет работать врачом.

Кроме того, Карлинский записал видео, отправленное от имени украинской армии. На нем он заявил, что чувствует себя хорошо и что с ним обращаются должным образом.

«Тот факт, что Карлинский имеет медицинские знания, а также возростающий недостаток медицинского персонала в украинской армии привели к тому, что сейчас армия очень нуждается в нем и не может его уволить. К тому же он раньше служил в армии, прежде чем вернулся к религиозной жизни и переехал в Израиль, и с их точки зрения он принадлежит к ним», — рассказали в ФЕОА.

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«Мы позаботились о том, чтобы у него была кошерная пища и на будни, и на последнюю субботу, и на трапезу перед постом накануне Йом-Кипура, и после завершения поста. Мы также передали ему молитвенник, а сегодня он получил от нас „четыре вида“ [растений] к празднику Сукот», — добавили в федерации.

Есть ли у хасида шанс на отсрочку?

Глава еврейских общин Украины раввин Меир Стамблер подчеркнул, что украинская армия сейчас испытывает значительный дефицит личного состава из-за длительной войны. По его словам, из-за этого возможности для получения отсрочки крайне ограничены.

«Украина находится в очень тяжелой войне против агрессивного врага, который уже почти пять лет наносит ущерб людям, зданиям, школам, больницам и другим объектам. Люди погибают каждый день, поэтому есть огромный дефицит личного состава. Здесь нужен каждый гражданин Украины, поэтому нет возможности получить отсрочку. Если сравнивать с Израилем — это так, будто ХАМАС и „Хезболла“ вторглись в страну, а их не смогли бы оттеснить даже через пять лет. Это настоящая война за выживание«, — объяснил Стамблер.

Он акцентировал, что в то же время Украина делает все возможное, а также поблагодарил государство за учет нужд всех религий и каждого военнослужащего.

«Карлинский сказал, что по религиозным соображениям не хочет носить оружие, и ему пошли навстречу и назначили его врачом. Возможно, впоследствии нам удастся привлечь его в военный раввинат Вооруженных сил Украины», — добавил раввин.

Напомним, накануне стало известно, что на границе с Румынией был задержан 49-летний хасид с гражданством Израиля и Украины, возвращавшийся после празднования Рош ха-Шана из Умани. Родственники заявили о его мобилизации и исчезновении связи с мужчиной. В ГПСУ объяснили, что мужчина оказался гражданином Украины и находился в розыске как военнообязанный, из-за чего был передан Национальной полиции.

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