Белок больше не будет растекаться: простой лайфгак для приготовления идеальной яичницы

Яичница / © Pixabay

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Жареная яичница — один из самых популярных вариантов быстрого завтрака, однако во время приготовления белок нередко растекается по всей сковороде, становясь слишком тонким и подгорая по краям.

Причиной этого обычно является недостаточная свежесть яиц: со временем белок теряет густоту и становится более редким. Чтобы вернуть блюду эстетическую форму и сохранить жидкий желток, кулинары рекомендуют использовать обычный уксус. Об этом сообщило издание Egeszseg Kalauz.

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Кислота ускоряет сворачивание белка (денатурацию), благодаря чему он мгновенно схватывается вокруг желтка. Для этого достаточно добавить не более получайной ложки белого винного или яблочного уксуса непосредственно на белок сразу после того, как яйцо попало на разогретую сковороду. При таком количестве вкус уксуса остается незаметным, но помогает сформировать аккуратный и пышный край.

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Кроме этого кулинарного трюка, эксперты советуют соблюдать несколько базовых правил:

не жарить яичницу на слишком сильном огне, чтобы белок не стал «резиновым»;

использовать крышку и несколько капель воды, если нужно, чтобы верхняя часть белка прожарилась без подгорания снизу;

разбивать яйца сначала в отдельную пиалку, а уже потом осторожно перекладывать на сковороду.

Раньше мы объясняли, почему не стоит жарить яичницу на подсолнечном масле.

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