Білок більше не розтікатиметься: простий лайфгак для приготування ідеальної яєчні

Яєчня / © Pixabay

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Смажена яєчня — один із найпопулярніших варіантів швидкого сніданку, однак під час приготування білок нерідко розтікається по всій пательні, стаючи занадто тонким та підгораючи по краях.

Причиною цього зазвичай є недостатня свіжість яєць: з часом білок втрачає густину і стає більш рідким. Щоб повернути страві естетичну форму та зберегти рідкий жовток, кулінари рекомендують використовувати звичайний оцет. Про це повідомило видання Egeszseg Kalauz.

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Кислота прискорює згортання білка (денатурацію), завдяки чому він миттєво схоплюється навколо жовтка. Для цього достатньо додати не більше ніж пів чайної ложки білого винного або яблучного оцту безпосередньо на білок одразу після того, як яйце потрапило на розігріту пательню. При такій кількості смак оцту залишається непомітним, але допомагає сформувати акуратний і пишний край.

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Окрім цього кулінарного трюку, експерти радять дотримуватися кількох базових правил:

не смажити яєчню на занадто сильному вогні, аби білок не став «гумовим»;

використовувати кришку та декілька крапель води, якщо потрібно, щоб верхня частина білка просмажилася без підгоряння знизу;

розбивати яйця спочатку в окрему піалу, а вже потім обережно перекладати на пательню.

Раніше ми пояснювали, чому не варто смажити яєчню на соняшниковій олії.

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