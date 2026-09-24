Чи можуть оштрафувати за запізнення на роботу: юристи пояснили важливий нюанс

Робота

Реклама

Багато українських компаній досі штрафують працівників за запізнення, хоча в більшості випадків це незаконно. Українцям пояснили, як має діяти роботодавець за законом та як співробітникам захистити свої гроші.

Про це пише «Судово-юридична газета».

Реклама

Чи має право роботодавець утримувати гроші за запізнення

За законом, роботодавець не має права штрафувати більшість працівників грошима за запізнення чи інші порушення. Згідно зі статтею 147 Кодексу законів про працю (КЗпП) України, є лише два законні види покарання: догана, звільнення.

Реклама

Зазначається, що спеціальні дисциплінарні правила можуть встановлюватися лише для окремих визначених законом категорій працівників. Всі інші спроби керівництва стягнути, наприклад, 500 чи 1000 гривень за запізнення на підставі внутрішнього наказу є незаконними та підлягають оскарженню.

Штраф, невиплата премії чи відраховування часу: у чому різниця

Юристи наголошують на необхідності чітко розмежовувати незаконні штрафи від правомірних випадків зменшення виплат:

Штраф — це незаконне забрання грошей із зарплати як покарання (КЗпП це забороняє).

Неоплата запізнення — це плата лише за фактично відпрацьовані години. За час, коли працівника не було на роботі, гроші не нараховують.

Позбавлення премії — це виплата за правилами компанії. Якщо премія не гарантована і її позбавляють за порушення дисципліни, це законно.

Догана — це офіційне дисциплінарне покарання, яке оформлюють строго за процедурою.

Повідомляється, у разі виникнення будь-яких спорів вирішальне значення мають офіційні документи: табель обліку робочого часу, правила внутрішнього трудового розпорядку, положення про оплату праці та накази керівництва.

Як за законом можуть покарати за запізнення на роботу

Згідно з вимогами КЗпП України, перед застосуванням догани чи звільнення роботодавець зобов’язаний зажадати від працівника письмові пояснення. Лише за наявності підстав видається наказ, з яким співробітника ознайомлюють під підпис.

Реклама

Зазначається, Якщо роботодавець оформив документи «заднім числом» або пропустив законні строки покарання, такі дії можна легко скасувати через суд.

Що робити, якщо роботодавець незаконно штрафує

Якщо з вас незаконно забрали гроші як «штраф», найперше попросіть у роботодавця такі документи:

Наказ або розпорядження про утримання коштів; Розрахунковий лист; Табель обліку робочого часу; Положення про оплату праці та преміювання; Правила внутрішнього трудового розпорядку.

Ці документи допоможуть зрозуміти, що саме сталося: вам просто не оплатили запізнення, позбавили премії чи дійсно незаконно забрали гроші.

Якщо гроші утримали безпідставно, ви можете вимагати їх повернення, а також скаржитися до контролюючих органів або звертатися до суду.

Реклама

За незаконне зменшення виплат роботодавець зобов’язаний повернути утримані суми працівнику. Крім того, за порушення законодавства про працю підприємство чи посадові особи можуть бути притягнуті до відповідальності за результатами державних перевірок. У судовому порядку працівник також може вимагати повного відшкодування належної йому заробітної плати.

Робота в Україні — останні новини

Нагадаємо, вчителі в Україні показали свої вересневі аванси, суми яких у деяких випадках становили 1250–2000 гривень. Дописи освітян спричинили жваве обговорення в Мережі.

Раніше ми повідомляли, що середньомісячна зарплата досвідченого вчителя 2027 року в презентації Мінфіну передбачена на рівні 27,3 тис. грн.

До слова, у проєкті державного бюджету України на 2027 рік закладено підвищення мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму.

Новини партнерів

Новини партнерів