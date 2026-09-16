У Польщі зросте мінімалка: у скільки разів вона вища за українську

У Польщі підвищать мінімальну зарплату / © Unsplash

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У Польщі затвердили новий розмір мінімальної зарплати на 2027 рік. Урядова Рада міністрів оприлюднила відповідну постанову 15 вересня. У поляків 2027 року мінімальна зарплата зросте на 3%. Наскільки більшу зарплату отримуватимуть у Польщі, ніж в Україні?

Про підвищення зарплати у Польщі повідомила Gazeta Prawna.

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У Польщі підвищують мінімальну зарплату: сума 2027 року

З 1 січня 2027 року мінімальна оплата праці в сусідній країні збільшиться з 4806 до 4950 злотих брутто — до податку (у перерахунку це орієнтовно з 57,0 до 58,7 тис. грн). Нижній поріг годинної ставки зросте до 32,30 злотих брутто — до податку (близько 383 грн).

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Проте чисті виплати, які громадяни побачать у руках, відрізнятимуться. На руки працівник з 2027 року мінімально одержуватиме близько 3703,93 злотого (майже 44 тис. грн) проти 3605,85 злотого (близько 42,8 тис. грн) 2026 року.

Тобто, щомісячний «чистий» приріст становитиме 98,08 злотих — орієнтовно 1165 грн, що відповідає збільшенню на 2,72%. Сумарно за весь 2027 рік така норма додасть до гаманця найманого робітника майже 1177 злотих — приблизно 14 тисяч гривень.

Це підвищення мінімальної зарплати торкнеться величезної кількості працівників у Польщі, зокрема, українців. Станом на березень 2026 року мінімалку отримували близько 12,2% від усіх працевлаштованих, а це близько 1,84 млн осіб.

Перегляд виплат тягне за собою автоматичне збільшення податкових та соціальних внесків з боку бізнесу. 2026 року повне утримання працівника на мінімальні цільові показники коштує підприємцю орієнтовно 5790,28 злотих (68,8 тис. грн) на місяць. При оновленому брутто у 4950 злотих ця сума виросте до 5963,77 злотих (70,8 тис. грн) щомісяця.

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Окрім цього, зміна мінімалки автоматично впливає на низку інших юридичних показників. Від неї залежать вихідна допомога, нічні доплати, а також розміри окремих відрахувань до ZUS (Управління соціального страхування Польщі).

Різниця польської та української мінімалки

Згідно з проєктом держбюджету України на 2027 рік, Кабінет Міністрів заклав підвищення української мінімалки до 9546 гривень. Це означає, що польська мінімалка 2027 року переважатиме над українською приблизно у п’ять разів.

Схожий розрив спостерігається і зараз. Цьогоріч мінімальна зарплата в Україні зафіксована на рівні 8647 грн на місяць, тоді як польський аналог (3600 злотих чистими — майже 43 тисячі гривень) вже зараз перевищує її приблизно у п’ять разів.

Щодо середніх виплат «на руки», то польський показник переважає український приблизно у 3,5 раза. У Польщі середня зарплата брутто становить 8,7–8,9 тис. злотих (орієнтовно 103–105 тис. грн), а після вирахування податків працівник отримує приблизно 6,5–6,7 тис. злотих (близько 77–80 тис. грн).

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В Україні середня зарплата до сплати податків становить 20–24 тис. грн, тоді як після податків робітник фактично має 15,4–18,5 тис. грн.

Де найвищі зарплати у Польщі

Нагадаємо, через гострий дефіцит кваліфікованих кадрів польські роботодавці змушені підвищувати зарплати для залучення та утримання досвідчених працівників. В окремих галузях щомісячні виплати впевнено перетинають позначку у 200 тисяч гривень за курсом НБУ.

За даними аналітиків, які оцінювали ринок за показником медіанної зарплати, абсолютними лідерами за доходами стали компанії видобувної промисловості. Поряд із ними найвищі заробітки отримують фахівці технологічного сектору, які спеціалізуються на управлінні вебсторінками, хостингу, обробці великих масивів даних та збереженні інформації.

Водночас рівень доходів у Польщі залишається неоднорідним. Поряд із високооплачуваними галузями є чимало сфер зі значно нижчим рівнем виплат, а найскромніші доходи фіксуються у секторах охорони та детективних послуг.

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