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Головоломка 8 + 11 заплутала Мережу: чи зможете знайти правильну відповідь
Спробуйте розв’язати головоломку, яка заплутала чимало людей.
У Мережі набирає популярності математична головоломка, яка змушує уважно шукати закономірність між кількома прикладами. На перший погляд завдання здається елементарним, однак звичайне додавання тут працює лише в першому рядку.
Користувачам пропонують розв’язати таку послідовність:
1 + 4 = 5
2 + 5 = 12
3 + 6 = 21
8 + 11 = ?
Очевидно, що у другому рядку 2 + 5 не може дорівнювати 12 за правилами звичайної арифметики. Тож головне завдання — визначити, яке правило пов’язує всі приклади між собою.
Як розв’язати головоломку
Секрет полягає в тому, що результат кожного попереднього рядка використовується під час обчислення наступного.
Спочатку маємо:
1 + 4 = 5.
У другому прикладі до суми чисел додаємо результат попереднього рядка:
2 + 5 + 5 = 12.
Далі застосовуємо те саме правило:
3 + 6 + 12 = 21.
Тепер можна перейти до останнього прикладу:
8 + 11 + 21 =40
Таким чином, за цією закономірністю відповідь — 40.
Водночас подібні вірусні математичні головоломки можуть мати кілька варіантів трактування. Наприклад, перші три рівності можна описати й іншою формулою — a × b + a. За нею останній приклад дав би 96.
Як ми розповідали, математична головоломка пропонує знайти число, яке продовжить ряд: 18, 23, 33, 48, 68, ?. Секрет полягає у різниці між сусідніми числами: 5, 10, 15, 20. Кожна наступна різниця збільшується на 5, тому далі має бути 25. Відповідно: 68 + 25 = 93. Отже, правильна відповідь — 93.