«Закінчить як Гітлер»: Джонсон зробив моторошний прогноз щодо життя Путіна

Борис Джонсон / © Getty Images

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Колишній прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон вважає, що російський диктатор Володимир Путін може закінчити так само, як Адольф Гітлер, якщо спробує зупинити війну проти України, — його можуть «прибрати».

Таку думку британський політик висловив в інтерв’ю 24 каналу.

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Також він заявив, що Путін зрештою може усвідомити неможливість захопити Україну, однак до цього намагатиметься завдати їй якомога більше страждань. За словами Джонсона, наступної зими російська армія може продовжити завдавати ударів по Україні. Водночас політик висловив упевненість, що Україна зможе вистояти.

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«Я сподіваюся, що десь наступного року або, можливо, через рік Путін визнає те, що є правдою: він ніколи не завоює цю країну. І він припинить. Йому треба зупинитися. Ось куди все має йти», — сказав він.

Він припустив, що протягом наступного року або двох Путін може визнати, що не здатен завоювати Україну, і погодитися на припинення війни. Водночас Джонсон заявив, що тоді російському президенту загрожує розправа у разі завершення війни.

«Ми завжди кажемо: ну, Путіна ж уб’ють, як Гітлера. Або, знаєте, якщо він зупиниться, його вб’ють. Він убив півтора мільйона росіян. Його просто приб’ють», — зауважив Джонсон.

На його думку, Путін може спробувати представити завершення війни як досягнення власних цілей. Зокрема, російський президент може заявити, що нібито повернув Росії «історичні землі», після чого залишити владу.

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