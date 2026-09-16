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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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71
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У Тернополі 13-річний хлопчик помер після падіння з електросамоката

У Тернополі сталася жахлива аварія, внаслідок якої обірвалося життя 13-річного підлітка. Хлопець не впорався з керуванням електросамокатом, що призвело до фатальних наслідків.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
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Хлопець загинув після падіння з електросамоката

Хлопець загинув після падіння з електросамоката / © ГУ Нацполіції Тернопільської області

У Тернополі після падіння з електросамоката загинув 13-річний хлопець — він не впорався з керуванням.

Про це повідомляє ГУ Нацполіції в Тернопільській області.

За попередньою інформацією, дитина їхала тротуаром у напрямку вулиці Збаразької на електросамокаті Kukirin G2. Під час руху хлопець не впорався з керуванням і впав.

Унаслідок падіння 13-річний хлопець дістав тілесні ушкодження. Медики надавали йому допомогу, проте дорогою до лікарні він помер.

Правоохоронці встановлюють усі обставини та причини трагедії.

Нагадаємо, у Чернівцях міська рада розірвала договори з операторами прокату електросамокатів. Причина — численні скарги мешканців на безладне паркування та небезпеку для пішоходів.

Чернівці — не перше місто, яке відмовилося від електросамокатів. 2021 року в Одесі запровадили обмеження руху електросамокатів та іншого персонального електротранспорту Трасою здоров’я через численні ДТП.

Юристи нагадують, що в Україні користувачі електросамокатів несуть відповідальність як повноцінні учасники дорожнього руху. Тобто за п’яне кермування, ДТП чи травмування перехожих можуть бути штрафи, компенсації, а в тяжких випадках — кримінальна відповідальність.

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