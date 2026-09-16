Мозгова уїдливо підколола ескчоловіка Пономарьова після його писемного дебюту і дала жорстку обіцянку

Олександр Пономарьов та Олена Мозгова

Реклама

Українська продюсерка Олена Мозгова підколола колишнього чоловіка, співака Олександра Пономарьова, який віднедавна став письменником та випустив дебютну книжку.

Знаменитість залишила доволі загадковий допис в Instagram. Продюсерка лаконічно видала, що ніколи не напише книжку. При цьому вона прокоментувала «новинку сезону». За словами Олени Мозгової, все, що вона знає про цю книжку та її сюжет, це «проти її волі». При цьому продюсерка доволі саркастично висловилась про задумку роману.

Реклама

«Урочисто клянусь ніколи не писати книжок. Маю зазначити, все, що я знаю про „новинку сезону“, в якій чоловіча еротично-егоїстична фантазія дає суперкомп’ютеру стати людиною через животворящий прутень головного героя, я знаю проти своєї волі», — видала продюсерка.

Реклама

Допис Олени Мозгової / © facebook.com/olenamozgova1

Імен і назви книги Олена Мозгова не назвала. Однак, вочевидь, це стосується Олександра Пономарьова. Річ у тім, що артист нещодавно презентував дебютний роман «30 днів: ШІ-людина». В основі сюжету лежить історія музиканта і бізнесмена Алекса, який починає взаємодіяти зі штучним інтелектом. Він дав програмі жіноче ім’я, між ними зав’язуються довгі тривалі розмови. Врешті, ШІ отримує тіло жінки та повертається в такому вигляді до Алекса.

Зазначимо, Олександр Пономарьов та Олена Мозгова прожили в шлюбі 10 років. У пари народилась спільна донька Євгенія. Вони розлучились 2004 року, при цьому не на позитивній ноті.

Нагадаємо, нещодавно Олена Мозгова показала себе 20-річною. Продюсерка шокувала, як тоді критикували її красу.

Новини партнерів