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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
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Магучіх номінували на звання найкращої легкоатлетки 2026 року

Раніше Ярослава вже вигравала цю нагороду за підсумками 2024 року.

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Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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Ярослава Магучіх

Ярослава Магучіх / © Associated Press

Українську стрибунку у висоту Ярославу Магучіх включили до списку з 10 претенденток на звання найкращої легкоатлетки 2026 року за версією Європейської легкоатлетичної асоціації (European Athletics).

Про це оголосили на офіційних ресурсах організації.

У сезоні-2026 Магучіх стала першою в історії абсолютною чемпіонкою світу з легкої атлетики, завоювала "золото" ЧС-2026, а також виграла чемпіонат Європи на відкритому повітрі.

Усі номінантки на найкращу легкоатлетку-2026

  • Надя Батоклетті (Італія) — біг на 3000 м, 5000 м, 10000 м

  • Софія Фіоріні (Італія) — марафонська спортивна ходьба

  • Емі Гант (Велика Британія) — біг на 100 м, 200 м

  • Джорджія Гантер-Белл (Велика Британія) — біг на 800 м, 1500 м

  • Генрієтте Єгер (Норвегія) — біг на 400 м

  • Ярослава Магучіх (Україна) — стрибки у висоту

  • Марія Перес (Іспанія) — напівмарафонська спортивна ходьба

  • Джессіка Схілдер (Нідерланди) — штовхання ядра

  • Одрі Верро (Швейцарія) — біг на 800 м

  • Емма Заплеталова (Словаччина) — біг на 400 м з бар'єрами

Зазначимо, що Магучіх визнавалася найкращою легкоатлеткою 2024 року і єдина з цьогорічного переліку претендує на другу нагороду.

Оголошення трьох фіналісток премії відбудеться 1 жовтня, а ім'я переможниці оголосять під час урочистої церемонії 24 жовтня.

Переможців визначатимуть за результатами чотирьох видів голосування, кожен із яких матиме однакову вагу — 25%. До них увійдуть голосування громадськості, федерацій-членів European Athletics, представників ЗМІ та експертної комісії організації.

Голосування в номінації на звання найкращої легкоатлетки 2026 року доступне за посиланням.

Раніше повідомлялося, що Магучіх удруге поспіль здобула "срібло" у фіналі Діамантової ліги.

Нагадаємо, Магучіх завоювала "золото" на Олімпіаді-2024 в Парижі, а також побила світовий рекорд у стрибках у висоту серед жінок. На етапі Діамантової ліги-2024 в Парижі українка першою в історії взяла висоту 2,10 метра. Ярослава перевершила досягнення болгарки Стефки Костадінової, яка 1987 року на чемпіонаті світу в Римі стрибнула на 2,09 метра.

На рахунку Магучіх також "золото" ЧС-2023 у Будапешті та дві перемоги на чемпіонатах світу в приміщенні (2022 і 2026), а ще вона шість разів ставала чемпіонкою Європи (тричі — в приміщенні).

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