18-річна українка здобула три "золота" на етапі Гран-прі з художньої гімнастики

Таїсія Онофрійчук / © Associated Press

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18-річна українка Таїсія Онофрійчук здобула три золоті медалі на етапі Гран-прі з художньої гімнастики в чеському Брно.

Онофрійчук стала найкращою у багатоборстві, а також вправах із м'ячем та булавами.

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У багатоборстві Таїсія набрала за свої виступи 117,9 бала, що дозволило їй більш ніж на бал випередити представницю Казахстану Армарал Єрекешеву. "Бронза" дісталася Ліліані Левінській із Польщі.

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Після перемоги у багатоборстві Онофрійчук також тріумфувала у фіналах вправ із м'ячем (28,450) та булавами (29,450) — загалом три золоті медалі на останньому етапі сезону.

Дві нагороди у Брно також виборола українка Поліна Каріка: "срібло" у вправах з обручем і "бронза" — з м'ячем.

За чотири етапи Гран-прі-2026 Онофрійчук здобула 11 медалей, з яких 10 — найвищого ґатунку.

Раніше повідомлялося, що українки виграли клубний чемпіонат світу з художньої гімнастики, обійшовши росіянок.

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