Збірна України з волейболу здолала віцечемпіонів світу та достроково вийшла до плейоф Євро-2026

Чоловіча збірна України з волейболу / CEV

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Збірна України з волейболу обіграла чинних віцечемпіонів світу — команду Болгарії — в третьому турі групового етапу чемпіонату Європи-2026.

Матч у місті Софія, столиці Болгарії, завершився перемогою "синьо-жовтих" з рахунком 3:1 за сетами (25:23, 25:22, 21:25, 25:21).

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Найрезультативнішим гравцем збірної України у цьому поєдинку став Олег Плотницький, в активі якого 23 очки.

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Повне відео матчу Україна — Болгарія

Для "синьо-жовтих" це третя поспіль перемога на Євро-2026. У першому турі команда Рауля Лосано здолала Ізраїль (3:1), а в другому турі обіграла Північну Македонію (3:0).

Завдяки перемозі над Болгарією збірна України першою з групи B кваліфікувалася до плейоф чемпіонату Європи — нижче четвертого місця наша команда вже не фінішує.

Для збірної України це четвертий поспіль вихід до плейоф чоловічого Євро з волейболу. На попередньому чемпіонаті Європи "синьо-жовті" дійшли до чвертьфіналу.

З трьома перемогами і 9 очками збірна України вийшла на проміжне перше місце у групі В чемпіонату Європи-2026.

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Турнірна таблиця. Група B

1. Україна — 3 перемоги (3 матчі), 9 очок (9:2 різниця сетів)

2. Польща — 2 перемоги (2), 6 очок (6:0)

3. Болгарія — 2 перемоги (3), 6 очок (7:3)

4. Ізраїль — 0 перемог (2), 0 очок (1:6)

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5. Північна Македонія — 0 перемог (2), 0 очок (0:6)

6. Португалія — 0 перемог (2), 0 очок (0:6)

До кінця групового раунду збірна України проведе ще два матчі: проти Португалії (14 вересня) та Польщі (15 вересня).

Раніше повідомлялося, що збірна України з волейболу не зуміла вийти до плейоф жіночого Євро-2026.

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