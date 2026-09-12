Сборная Украины по волейболу одолела вице-чемпионов мира и досрочно вышла в плей-офф Евро-2026

Мужская сборная Украины по волейболу / CEV

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Сборная Украины по волейболу обыграла действующих вице-чемпионов мира — команду Болгарии — в третьем туре группового этапа чемпионата Европы-2026.

Матч в городе София, столице Болгарии, завершился победой "сине-желтых" со счетом 3:1 по сетам (25:23, 25:22, 21:25, 25:21).

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Самым результативным игроком сборной Украины в этом поединке стал Олег Плотницкий, в активе которого 23 очка.

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Полное видео матча Украина — Болгария

Для "сине-желтых" это третья подряд победа на Евро-2026. В первом туре команда Рауля Лосано одолела Израиль (3:1), а во втором туре обыграла Северную Македонию (3:0).

Благодаря победе над Болгарией сборная Украины первой из группы B квалифицировалась в плей-офф чемпионата Европы — ниже четвертого места наша команда уже не финиширует.

Для сборной Украины это четвертый подряд выход в плей-офф мужского Евро по волейболу. На предыдущем чемпионате Европы "сине-желтые" дошли до четвертьфинала.

С тремя победами и 9 очками сборная Украины вышла на промежуточное первое место в группе В чемпионата Европы-2026.

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Турнирная таблица. Группа B

1. Украина — 3 победы (3 матча), 9 очков (9:2 разница сетов)

2. Польша — 2 победы (2), 6 очков (6:0)

3. Болгария — 2 победы (3), 6 очков (7:3)

4. Израиль — 0 побед (2), 0 очков (1:6)

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5. Северная Македония — 0 побед (2), 0 очков (0:6)

6. Португалия — 0 побед (2), 0 очков (0:6)

До конца группового раунда сборная Украины проведет еще два матча: против Португалии (14 сентября) и Польши (15 сентября).

Ранее сообщалось, что сборная Украины по волейболу не сумела выйти в плей-офф женского Евро-2026.

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