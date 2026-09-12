Украина, США и Россия вновь сядут за стол переговоров: Буданов назвал сроки

Трехсторонние переговоры между Украиной, США и Россией / © ТСН

Реклама

Следующий раунд мирных переговоров в трехстороннем формате с участием Украины, США и России планируется провести в октябре 2026 года.

Об этом в кулуарах конференции YES Annual Meeting 2026 заявил глава Офиса президента Кирилл Буданов, которого цитирует «РБК-Украина».

Реклама

«Готовимся. На октябрь», — сказал Буданов, отвечая на вопрос о сроках следующей встречи.

Реклама

Глава Офиса президента подтвердил, что речь идет именно о трехстороннем формате переговоров — Украина, США и Россия.

В то же время он не уточнил, где именно может состояться встреча, в частности, не подтвердил информацию о возможном проведении переговоров на Ближнем Востоке.

Напомним, ранее в тот же день Буданов заявил, что переговорный процесс по прекращению войны удалось «оживить». По его словам, кардинально новых предложений от американской стороны пока нет, однако участники переговоров продолжают искать новые подходы к решению проблем, которые остаются неурегулированными.

Глава Офиса президента также прокомментировал возможность замораживания боевых действий по нынешней линии фронта до наступления зимы. По его словам, этот вопрос остается частью более широкого процесса поиска путей к завершению войны.

Реклама

Новости партнеров