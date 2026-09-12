Буданов: переговорный процесс по окончании войны удалось "оживить" - детали заявления

Кирилл Буданов

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Глава Офиса президента Кирилл Буданов заявил, что переговорный процесс по прекращению войны удалось «оживить». В то же время, по его словам, кардинально новых предложений от американской стороны пока нет, однако стороны продолжают искать новые подходы к решению существующих проблем.

Об этом Буданов заявил в комментарии изданию «Новости.LIVE» в кулуарах ежегодной встречи YES.

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«Как видите, как я недавно говорил, нам нужно оживить этот процесс, и мы его оживили», — заявил глава Офиса президента.

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По его словам, американская сторона пока не выдвинула принципиально новых идей относительно прекращения войны. В то же время подходы к переговорам продолжают обновляться.

«Кардинально новых идей пока нет, но они обновляются, и мы ищем новые подходы к решению старых вопросов, так сказать», — отметил Буданов.

Российские атаки будут продолжаться

В то же время глава Офиса президента предупредил, что российские атаки с использованием беспилотников будут продолжаться. «Они будут продолжаться», — сказал он, комментируя дальнейшие удары с применением «Шахедов» и других дронов.

Буданов также заявил, что в преддверии выборов в России боевые действия могут стать «максимально жесткими», хотя дальнейшее развитие событий, по его словам, пока сложно прогнозировать.

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«До выборов ситуация будет максимально напряженной, дальше посмотрим, но выборы все равно состоятся», — сказал глава Офиса президента.

Он назвал нынешнюю ситуацию «новой реальностью», с которой Украина уже столкнулась и продолжает бороться.

«Новая реальность, с которой мы столкнулись, с которой боремся и над которой размышляем — мы найдем решение», — заявил Буданов.

В то же время на вопрос о том, когда украинцам станет спокойнее и легче жить, глава Офиса президента ответил кратко: «Все увидят».

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Напомним, глава МИД РФ Сергей Лавров в субботу, 12 сентября, заявил, что Россия не намерена прекращать боевые действия против Украины даже в случае проведения переговоров о возможном мирном урегулировании.

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