"Шахеды" получили новые возможности: эксперт рассказал, как Россия повысила точность ударов

Атака "Шахедов" / © ТСН.ua

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Российские оккупанты нашли способ заменить спутниковую связь Starlink для управления ударными беспилотниками, что позволило им повысить точность поражения целей. Для этого враг использует ретрансляционные вышки в Беларуси и Mesh-сети, а сами дроны дополнительно оснащаются системами донаведения на основе искусственного интеллекта.

Об этом авиаэксперт Константин Криволап рассказал в эфире «24 канала».

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По его словам, ранее спутниковая связь обеспечивала прямой обмен данными между беспилотником и спутником, что позволяло оперативно передавать информацию, необходимую для управления аппаратом и получения телеметрии.

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Теперь россияне, по словам эксперта, пытаются компенсировать отсутствие такого канала с помощью наземной инфраструктуры.

Ретрансляторы в Беларуси

Криволап отметил, что российские военные могут использовать расположенные в Беларуси ретрансляционные вышки. Антенны, установленные на значительной высоте, позволяют преодолевать проблему радиогоризонта и передавать сигналы на беспилотники.

Речь идет о Mesh-сети, которая позволяет обеспечивать связь между отдельными узлами системы и управлять беспилотниками на значительных расстояниях.

«Китайцы оснастили россиян, предоставили возможность приобрести два типа этих Mesh-сетевых модемов и соответствующее сетевое оборудование для обеспечения возможностей прямого управления», — пояснил Криволап.

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На «Шахедах» используется искусственный интеллект

В то же время, по словам авиаэксперта, россияне получили ещё один инструмент для повышения точности ударов — системы донаведения с использованием искусственного интеллекта.

«Сами дроны уже оснащены системами донаведения на основе ИИ», — отметил Криволап.

Эксперт высказал предположение, что высокая точность отдельных российских ударов может быть результатом работы как Mesh-сети, обеспечивающей оперативное управление, так и алгоритмов искусственного интеллекта, способных распознавать цели и корректировать наведение.

«Все попадания, которые сейчас совершают россияне, довольно точные. Либо это всё-таки Mesh-сеть, либо система искусственного интеллекта, которая позволяет распознавать цели и наносить поражения», — сказал Криволап.

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Реактивные дроны массированно атакуют Украину — последние новости

Напомним, что для гражданского населения реактивные дроны представляют дополнительную опасность. Из-за аномально высокой скорости после объявления воздушной тревоги у человека может остаться крайне мало времени, чтобы добраться до укрытия. Именно поэтому появление таких средств в российском арсенале стало новым уровнем угрозы, с которым Украине приходится сталкиваться уже сегодня.

Посол Украины в Великобритании и бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный заявил, что появление реактивной версии российского «Шахеда» свидетельствует о принципиальной эволюции современных технологий ведения войны. По его мнению, этот тип ударного беспилотника фактически превращается в дешевую ракету, доступную для массового применения.

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