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"Шахеды" получили новые возможности: эксперт рассказал, как Россия повысила точность ударов
Россия адаптирует технологии управления ударными дронами, сочетая наземные ретрансляторы, Mesh-сети и системы донаведения на основе ИИ.
Российские оккупанты нашли способ заменить спутниковую связь Starlink для управления ударными беспилотниками, что позволило им повысить точность поражения целей. Для этого враг использует ретрансляционные вышки в Беларуси и Mesh-сети, а сами дроны дополнительно оснащаются системами донаведения на основе искусственного интеллекта.
Об этом авиаэксперт Константин Криволап рассказал в эфире «24 канала».
По его словам, ранее спутниковая связь обеспечивала прямой обмен данными между беспилотником и спутником, что позволяло оперативно передавать информацию, необходимую для управления аппаратом и получения телеметрии.
Теперь россияне, по словам эксперта, пытаются компенсировать отсутствие такого канала с помощью наземной инфраструктуры.
Ретрансляторы в Беларуси
Криволап отметил, что российские военные могут использовать расположенные в Беларуси ретрансляционные вышки. Антенны, установленные на значительной высоте, позволяют преодолевать проблему радиогоризонта и передавать сигналы на беспилотники.
Речь идет о Mesh-сети, которая позволяет обеспечивать связь между отдельными узлами системы и управлять беспилотниками на значительных расстояниях.
«Китайцы оснастили россиян, предоставили возможность приобрести два типа этих Mesh-сетевых модемов и соответствующее сетевое оборудование для обеспечения возможностей прямого управления», — пояснил Криволап.
На «Шахедах» используется искусственный интеллект
В то же время, по словам авиаэксперта, россияне получили ещё один инструмент для повышения точности ударов — системы донаведения с использованием искусственного интеллекта.
«Сами дроны уже оснащены системами донаведения на основе ИИ», — отметил Криволап.
Эксперт высказал предположение, что высокая точность отдельных российских ударов может быть результатом работы как Mesh-сети, обеспечивающей оперативное управление, так и алгоритмов искусственного интеллекта, способных распознавать цели и корректировать наведение.
«Все попадания, которые сейчас совершают россияне, довольно точные. Либо это всё-таки Mesh-сеть, либо система искусственного интеллекта, которая позволяет распознавать цели и наносить поражения», — сказал Криволап.
Реактивные дроны массированно атакуют Украину — последние новости
Напомним, что для гражданского населения реактивные дроны представляют дополнительную опасность. Из-за аномально высокой скорости после объявления воздушной тревоги у человека может остаться крайне мало времени, чтобы добраться до укрытия. Именно поэтому появление таких средств в российском арсенале стало новым уровнем угрозы, с которым Украине приходится сталкиваться уже сегодня.
Посол Украины в Великобритании и бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный заявил, что появление реактивной версии российского «Шахеда» свидетельствует о принципиальной эволюции современных технологий ведения войны. По его мнению, этот тип ударного беспилотника фактически превращается в дешевую ракету, доступную для массового применения.