Российская ракета уничтожила квартиру семьи известной украинской теннисистки в Одессе

Даяна Ястремская / © Associated Press

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Российская ракета уничтожила квартиру семьи известной украинской теннисистки Даяны Ястремской в Одессе.

Об этом 26-летняя спортсменка сообщила у себя в Instagram.

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"Этой ночью... Эта квартира принадлежала нашей семье. Вот как выглядит "русский мир". Прямое попадание крылатой ракеты "Калибр", — написала Ястремская в Instagram-сторис.

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Ястремская также опубликовала видео с последствиями удара, на котором виден полностью разрушенный 22-й этаж многоэтажного жилого дома.

Последствия российского удара по многоэтажке в Одессе / instagram.com/dayana_yastremskay

Последствия российского удара по многоэтажке в Одессе / instagram.com/dayana_yastremskay

Отметим, что Ястремская сейчас занимает 113-е место в мировом рейтинге лучших теннисисток. Ее самым большим достижением в карьере является выход в полуфинал Australian Open-2024.

Утром 12 сентября россияне нанесли удар ракетой по многоэтажке в Одессе. В результате вражеской атаки как минимум шесть человек получили ранения.

Ранее сообщалось, что в Киеве в результате российской атаки пострадал падел-клуб Свитолиной и Стаховского.

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