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Российская ракета уничтожила квартиру семьи известной украинской теннисистки в Одессе
Даяна Ястремская сообщила, что в результате российского ракетного удара по Одессе была полностью уничтожена квартира, принадлежавшая ее семье.
Российская ракета уничтожила квартиру семьи известной украинской теннисистки Даяны Ястремской в Одессе.
Об этом 26-летняя спортсменка сообщила у себя в Instagram.
"Этой ночью... Эта квартира принадлежала нашей семье. Вот как выглядит "русский мир". Прямое попадание крылатой ракеты "Калибр", — написала Ястремская в Instagram-сторис.
Ястремская также опубликовала видео с последствиями удара, на котором виден полностью разрушенный 22-й этаж многоэтажного жилого дома.
Отметим, что Ястремская сейчас занимает 113-е место в мировом рейтинге лучших теннисисток. Ее самым большим достижением в карьере является выход в полуфинал Australian Open-2024.
Утром 12 сентября россияне нанесли удар ракетой по многоэтажке в Одессе. В результате вражеской атаки как минимум шесть человек получили ранения.
Ранее сообщалось, что в Киеве в результате российской атаки пострадал падел-клуб Свитолиной и Стаховского.