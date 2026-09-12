Російська ракета знищила квартиру родини відомої української тенісистки в Одесі

Даяна Ястремська / © Associated Press

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Російська ракета знищила квартиру родини відомої української тенісистки Даяни Ястремської в Одесі.

Про це 26-річна спортсменка повідомила у себе в Instagram.

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"Цієї ночі... Ця квартира належала нашій родині. Ось як виглядає "рускій мір". Пряме влучання крилатої ракети "Калібр", — написала Ястремська в Instagram-сторіз.

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Ястремська також опублікувала відео з наслідками удару, на якому видно повністю зруйнований 22-й поверх багатоповерхового житлового будинку.

Наслідки російського удару по багатоповерхівці в Одесі / instagram.com/dayana_yastremskay

Наслідки російського удару по багатоповерхівці в Одесі / instagram.com/dayana_yastremskay

Зазначимо, що Ястремська наразі посідає 113-те місце у світовому рейтингу найкращих тенісисток. Її найбільшим досягненням у кар'єрі є вихід до півфіналу Australian Open-2024.

Вранці 12 вересня росіяни завдали удар ракетою по багатоповерхівці в Одесі. Внаслідок ворожої атаки щонайменше шість людей дістали поранення.

Раніше повідомлялося, що у Києві внаслідок російської атаки постраждав падел-клуб Світоліної та Стаховського.

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