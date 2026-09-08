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У Києві внаслідок російської атаки постраждав падел-клуб Світоліної та Стаховського
Клуб зазнав руйнувань від вибухової хвилі, але люди не постраждали.
У Києві внаслідок масованої атаки росіян по Україні в ніч проти 8 вересня постраждав SVITO Padel Club, який заснували українські тенісисти Еліна Світоліна та Сергій Стаховський.
Про це Світоліна повідомила в Instagram-сторіз. Клуб постраждав від вибухової хвилі, але люди не постраждали.
"Простір SVITO постраждав від вибухової хвилі внаслідок нічної атаки. Люди не постраждали, і це найголовніше. Наша команда вже працює над усуненням усіх наслідків, і ми додатково повідомимо, щойно клуб буде повністю готовий відновити роботу", — йдеться у заяві клубу.
Зазначимо, що SVITO Padel Club працює на території простору GARAGE, його відкрили в травні цього року.
31-річна Світоліна є колишньою третьою ракеткою світу та найкращою тенісисткою в історії України. На її рахунку 20 титулів у одиночному розряді на рівні WTA.
Також українка виграла бронзову медаль Олімпіади-2020 у Токіо. Ця нагорода стала першою в історії незалежної України в олімпійському тенісі.
40-річний Стаховський у минулому був першою ракеткою України та входив до топ-35 тенісистів світу. Після початку повномасштабного російського вторгнення він пішов боронити Україну у лавах ЗСУ.
Раніше повідомлялося, що Світоліна та Монфіс зупинилися за крок від фіналу міксттурніру US Open-2026.