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Костюк у запеклій боротьбі поступилася чемпіонці Вімблдону в 1/8 фіналу US Open-2026
Українка не змогла взяти реванш у суперниці з Чехії за поразку в півфіналі Вімблдонського турніру.
Українська тенісистка Марта Костюк (WTA №11) не зуміла вийти до чвертьфіналу US Open-2026 у жіночому одиночному розряді.
В 1/8 фіналу мейджора 24-річна уродженка Києва у напруженому трисетовому матчі поступилася чешці Лінді Носковій (WTA №6), яка є чемпіонкою Вімблдону-2026.
Поєдинок завершився поразкою українки з рахунком 5:7, 7:5, 4:6. У другому сеті Марта відіграла два матчболи, ще три — у третьому.
Зазначимо, що саме Носковій поступилася Костюк у півфіналі Вімблдону-2026.
Костюк удруге поспіль дійшла до 1/8 фіналу на US Open, повторивши свій найкращий результат на цьому турнірі Grand Slam. Торік вона на цій стадії поступилася іншй чешці — Кароліні Муховій.
Носкова у чвертьфіналі побореться з першою ракеткою світу — "нейтральною" білорускою Аріною Соболенко.
Раніше повідомлялося, що Світоліна та Монфіс зупинилися за крок від фіналу міксттурніру US Open-2026.