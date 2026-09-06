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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
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Костюк у запеклій боротьбі поступилася чемпіонці Вімблдону в 1/8 фіналу US Open-2026

Українка не змогла взяти реванш у суперниці з Чехії за поразку в півфіналі Вімблдонського турніру.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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Марта Костюк

Марта Костюк / © Associated Press

Українська тенісистка Марта Костюк (WTA №11) не зуміла вийти до чвертьфіналу US Open-2026 у жіночому одиночному розряді.

В 1/8 фіналу мейджора 24-річна уродженка Києва у напруженому трисетовому матчі поступилася чешці Лінді Носковій (WTA №6), яка є чемпіонкою Вімблдону-2026.

Поєдинок завершився поразкою українки з рахунком 5:7, 7:5, 4:6. У другому сеті Марта відіграла два матчболи, ще три — у третьому.

Зазначимо, що саме Носковій поступилася Костюк у півфіналі Вімблдону-2026.

Костюк удруге поспіль дійшла до 1/8 фіналу на US Open, повторивши свій найкращий результат на цьому турнірі Grand Slam. Торік вона на цій стадії поступилася іншй чешці — Кароліні Муховій.

Носкова у чвертьфіналі побореться з першою ракеткою світу — "нейтральною" білорускою Аріною Соболенко.

Раніше повідомлялося, що Світоліна та Монфіс зупинилися за крок від фіналу міксттурніру US Open-2026.

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