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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
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Довбик дебютним голом врятував "Болонью" від поразки в матчі Серії А

Українець у компенсований час вразив ворота "Сассуоло".

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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Артем Довбик

Артем Довбик / facebook.com/bfc1909official

Форвард збірної України Артем Довбик, який наприкінці липня перейшов з "Роми" до "Болоньї" на правах оренди, забив дебютний гол за новий клуб.

Сталося це в домашньому матчі третього туру італійської Серії А проти "Сассуоло".

29-річний українець розпочав поєдинок на лавці для запасних і вийшов на заміну на 66-й хвилині зустрічі за рахунку 1:2 на користь гостей.

У компенсований час, на 90+1-й хвилині, Артем вдало зіграв на добиванні в карному майданчику суперника й встановив остаточний рахунок — 2:2.

Довбик дуже емоційно відсвяткував забитий м'яч, знявши футболку, за що отримав жовту картку від арбітра.

Для Артема це був третій матч за "Болонью" — в усіх поєдинках він виходив на заміну.

Після цього матчу "Болонья" посідає 15-те місце в турнірній таблиці Серії А, набравши перше очко. "Сассуоло" (4 бали) йде на десятій сходинці.

У наступному турі команда Довбика 13 вересня на виїзді зіграє проти "Наполі", а "Сассуоло" того ж дня прийме "Ювентус".

Раніше повідомлялося, що "Арсенал" здійснив камбек і переміг "Челсі" у центральному матчі туру АПЛ.

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