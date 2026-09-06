ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
114
Час на прочитання
1 хв

"Барселона" розгромила "Валенсію" та одноосібно очолила Ла Лігу

"Синьо-гранатові" виграли четвертий матч поспіль на старті нового сезону Примери.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
"Барселона"

"Барселона" / © Associated Press

"Барселона" на виїзді розгромила "Валенсію" в матчі четвертого туру іспанської Ла Ліги сезону-2026/27. Поєдинок на стадіоні "Месталья" у місті Валенсія завершився з рахунком 0:5.

Уже на 6-й хвилині зустрічі каталонці відкрили рахунок завдяки голу Ламіна Ямаля. На 22-й хвилині Фермін Лопес зміцнив перевагу "синьо-гранатових".

На старті другого тайму підопічні Гансі Фліка зробили рахунок розгромним — на 50-й хвилині відзначився Рафінья. На 79-й хвилині Педрі відправив четвертий м'яч у ворота господарів. Крапку в цьому поєдинку поставив Ямаль, який на 84-й хвилині оформив дубль.

Для "Барселони" це четверта перемога поспіль на старті нового сезону Примери. Каталонський клуб (12 очок) одноосібно очолив турнірну таблицю. "Валенсія" має один заліковий бал і посідає останню сходинку.

У наступному турі Ла Ліги "блаугранас" 13 вересня на виїзді зустрінуться з "Леванте", а "кажани" 11 вересня у гостях позмагаються із "Севільєю".

Перед цим "Барселона" 9 вересня прийме нідерландський "Феєнорд" у матчі першого туру основного раунду Ліги чемпіонів.

Раніше повідомлялося, що мадридський "Реал" зазнав першої поразки у сезоні Ла Ліги.

Пов’язані теми

Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie