"Барселона" розгромила "Валенсію" та одноосібно очолила Ла Лігу

"Барселона" / © Associated Press

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"Барселона" на виїзді розгромила "Валенсію" в матчі четвертого туру іспанської Ла Ліги сезону-2026/27. Поєдинок на стадіоні "Месталья" у місті Валенсія завершився з рахунком 0:5 .

Уже на 6-й хвилині зустрічі каталонці відкрили рахунок завдяки голу Ламіна Ямаля. На 22-й хвилині Фермін Лопес зміцнив перевагу "синьо-гранатових".

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На старті другого тайму підопічні Гансі Фліка зробили рахунок розгромним — на 50-й хвилині відзначився Рафінья. На 79-й хвилині Педрі відправив четвертий м'яч у ворота господарів. Крапку в цьому поєдинку поставив Ямаль, який на 84-й хвилині оформив дубль.

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Для "Барселони" це четверта перемога поспіль на старті нового сезону Примери. Каталонський клуб (12 очок) одноосібно очолив турнірну таблицю. "Валенсія" має один заліковий бал і посідає останню сходинку.

У наступному турі Ла Ліги "блаугранас" 13 вересня на виїзді зустрінуться з "Леванте", а "кажани" 11 вересня у гостях позмагаються із "Севільєю".

Перед цим "Барселона" 9 вересня прийме нідерландський "Феєнорд" у матчі першого туру основного раунду Ліги чемпіонів.

Раніше повідомлялося, що мадридський "Реал" зазнав першої поразки у сезоні Ла Ліги.

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