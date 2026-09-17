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Дата публікації
Категорія
Проспорт
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Дев'ять голів на двох: "Барселона" розчавила суперника і зміцнила лідерство у Ла Лізі

Каталонці здобули шосту поспіль перемогу на старті нового сезону Примери.

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Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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"Барселона"

"Барселона" / © Associated Press

"Барселона" вдома розгромила "Расінг" у матчі шостого туру іспанської Ла Ліги сезону-2026/27. Поєдинок на стадіоні "Камп Ноу" в Барселоні завершився з рахунком 7:2.

Уже на 8-й хвилині зустрічі каталонці відкрили рахунок — точного удару завдав Жуан Канселу. До кінця першого тайму господарі поля забили ще тричі: Рафінья оформив дубль, забивши один гол з пенальті, також у свої ворота зрізав м'яч Асьєр Вільялібре.

Гості ж до перерви відповіли лише одним голом, автором якого став Магетт Геє.

У другому таймі "Расінгу" вдалося забити ще один м'яч — на 65-й хвилині поєдинку відзначився Ясір Забір.

Після цього "синьо-гранатові" ще тричі вразили ворота суперника: Рафінья зробив хет-трик, реалізувавши ще один пенальті, після чого голи у складі каталонців забили Габріел Жезус і Ламін Ямаль.

Таким чином, підопічні Гансі Фліка здобули шосту поспіль перемогу на старті нового сезону Примери.

"Барселона" (18 очок) знову вийшла в одноосібні лідери Ла Ліги і випереджає найближчого переслідувача, мадридський "Реал", на 3 бали. "Расінг" (7 пунктів) перебуває на 10-й позиції.

У наступному турі "Барселона" 19 вересня на виїзді зіграє проти "Севільї", а "Расінг" того ж дня в гостях зустрінеться із "Сельтою".

Раніше повідомлялося, що "Реал" у компенсований час вирвав перемогу над найгіршою командою Ла Ліги.

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