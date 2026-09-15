Циганков забив дебютний гол за "Аякс" у чемпіонаті Нідерландів

Віктор Циганков / instagram.com/viktortsygankov

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Український вінгер "Аякса" Віктор Циганков відзначився дебютним голом за амстердамський клуб.

28-річний українець вийшов на заміну на 57-й хвилині відкладеного поєдинку 3-го туру чемпіонату Нідерландів проти "Віллема ІІ" і на 69-й хвилині ударом в один дотик з меж штрафного майданчика відправив м'яч у правий кут, зробивши рахунок 3:0 на користь своєї команди.

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Для Циганкова це другий поспіль матч з результативною дією, минулого туру він оформив асист у грі проти "Сіттарда".

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Поєдинок завершився розгромною перемогою амстердамців з рахунком 5:1.

Огляд матчу "Аякс" — "Віллем ІІ"

Після цього матчу "Аякс" (13 очок) посідає четверте місце у чемпіонаті Нідерландів. "Віллем ІІ" (2 бали) перебуває на передостанній, 17-й позиції.

У наступному турі Ередівізі підопічні Мічела 19 вересня приймуть "Ексельсіор". Того ж дня "Віллем ІІ" вдома зіграє проти "Сіттарда".

Циганков наприкінці серпня перейшов до "Аякса" з іспанської "Жирони", підписавши контракт терміном на три роки — до літа 2029-го.

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Сума трансферу Циганкова склала 3,5 мільйона євро гарантованих виплат, ще угодою передбачені можливі бонуси у розмірі одного мільйона євро. Також "Жирона" матиме право отримати відсоток від наступного продажу українця.

Нагадаємо, Циганков виступав за "Жирону" від січня 2023 року, коли перейшов з київського "Динамо" за 5 мільйонів євро, підписавши з іспанським клубом контракт до літа 2027 року.

Загалом Віктор провів 119 матчів за каталонську команду, забивши 20 голів та віддавши 23 результативні передачі.

Минулого сезону Циганков провів 34 матчі за "Жирону", забив 7 голів та віддав 5 результативних передач.

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За підсумками кампанії-2025/26 каталонський клуб вилетів до Сегунди. У Віктора виник конфлікт з керівництвом "Жирони" через його бажання залишити клуб. Українець не зіграв у жодному поєдинку "біло-червоних" у Сегунді.

Раніше повідомлялося, що український форвард забив у п'ятому матчі поспіль у чемпіонаті Нідерландів.

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