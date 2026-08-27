Офіційно: Циганков підписав контракт із новим клубом

Віктор Циганков / © Associated Press

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Український вінгер іспанської "Жирони" Віктор Циганков підписав контракт із нідерландським "Аяксом".

Про трансфер 28-річного українця нідерландський клуб оголосив на своєму офіційному сайті.

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Контракт Віктора з "Аяксом" розрахований на три роки — до літа 2029-го.

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Сума трансферу Циганкова становить 3,5 мільйона євро гарантованих виплат, а також угодою передбачені можливі бонуси у розмірі одного мільйона євро. Також "Жирона" збереже право отримати відсоток від наступного трансферу українця.

В "Аяксі" український футболіст знову працюватиме з Мічелом Санчесом, під керівництвом якого він раніше виступав у "Жироні".

"Циганков — дуже гарний футболіст з неперевершеною трудовою етикою. Віктор може стати великим підсиленням нашої команди. Його легко інтегрувати до команди, він чудово реалізує гольові моменти. Крім того, це фізично сильний футболіст", — заявив Мічел у коментарі goal.com.

Нагадаємо, Циганков виступав за "Жирону" від січня 2023 року, коли перейшов з київського "Динамо" за 5 мільйонів євро, підписавши з іспанським клубом контракт до літа 2027 року.

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Загалом Віктор провів 119 матчів за каталонську команду, забивши 20 голів та віддавши 23 результативні передачі.

Минулого сезону Циганков провів 34 матчі за "Жирону", забив 7 голів та віддав 5 результативних передач.

За підсумками кампанії-2025/26 каталонський клуб вилетів до Сегунди. У Віктора виник конфлікт з керівництвом "Жирони" через його бажання залишити клуб. Українець не зіграв у жодному поєдинку "біло-червоних" у Сегунді.

Раніше повідомлялося, що "Реал" з хет-триком Мбаппе здобув другу поспіль перемогу на старті Ла Ліги.

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